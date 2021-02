Naomi Osaka vs. Jennifer Brady este finala tabloului feminin de la Australian Open! Japoneza a castigat toate cele trei finale de Grand Slam pe care le-a jucat pana acum

Naomi Osaka si Jennifer Brady s-au calificat in ultimul act al editiei 2021 a Openului Australian. Va fi a patra finala de mare slem a carierei pentru jucatoarea din Japonia, care are un procentaj de 100% al victoriilor in finalele de Slam, in vreme ce pentru sportiva din SUA va fi prima prezenta intr-o finala de turneu major.

Jennifer Brady (25 de ani, 24 WTA) a invins-o pe Karolina Muchova in semifinale, la capatul unui meci dramatic, incheiat 6-4, 3-6, 6-4 dupa doua ore fara cinci minute de joc. In intreaga cariera de jucatoare profesionista, Brady a acumulat in palmares un singur titlu WTA, la Lexington in 2020, pe cand Naomi Osaka (23 de ani, 3 WTA) are sase titluri WTA, dintre care trei, de Grand Slam.

Osaka o conduce cu 2-1 pe Brady la scorul meciurilor directe. Cel mai recent duel intre cele doua a avut loc tocmai in semifinalele US Open 2020, cand Naomi a supravietuit unei sperieturi serioase exercitate de Jennifer, intr-un meci incheiat 7-6, 3-6, 6-3.



Jennifer Brady d. Karolina Muchova 6-4 3-6 6-4.

When tennis returned, Brady was #49 in the world. Since then, Brady has:

- Won her first WTA title

- Reached her first slam semifinal at the US Open

- Reached her first slam final at the #AusOpen

A remarkable rise.@GettySport pic.twitter.com/lEDK7d11G5