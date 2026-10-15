Kylian Mbappe, alături de Cristiano Ronaldo, Lewandowski și Henry! Performanța reușită în Champions League

Conform lui MisterChip , Kylian Mbappe a devenit al optulea jucător care reușește să înscrie în meciul cu numărul 100 în Champions League.

Jucătorul francez a marcat astfel în partida cu numărul 100 din Champions League și s-a înscris lângă nume precum Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Robert Lewandowski și Zlatan Ibrahimovic.

Kylian Mbappe a marcat golul egalizator de 1-1 al meciului de pe „Stadio Olimpico” în minutul 25. Starul lui Real Madrid a profitat de un luft al unui apărător de la AS Roma și a trimis o bombă din afara careului, care s-a transformat în gol și cu ajutorul unei devieri.

Golurile echipei conduse de Gian Piero Gasperini au fost marcate de De Roon (20') și Malen (51', 57'), în timp ce madrilenii au înscris prin Mbappe (25'), Espi (83'), Endrick (85') și Rudiger (90').

Real Madrid s-a impus în fața lui AS Roma, scor 4-3 , într-un meci jucat pe terenul echipei italiene, din runda a doua a fazei ligii din Champions League.

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Jose Mourinho, în stilul său după victoria fabuloasă de la Roma: „L-am omorât pe bietul Hermoso”

Antrenorul portughez al lui Real Madrid, fost tehnician al lui AS Roma, a recunoscut că în marea parte a meciului echipa lui Gasperini a avut inițiativa și a fost formația mai bună.

Cu toate acestea, Jose Mourinho crede că adversara lui Real Madrid s-a prăbușit după ce pe teren au fost introduși mai mulți jucători ofensivi de valoare, care au pus o presiune incredibilă pe apărarea romanilor.

„Se poate spune că au fost două meciuri într-unul singur. Roma a fost superioară la toate capitolele în prima parte, iar apoi au urmat 20 de minute în care Real Madrid a fost imposibil de oprit.

Ne-au surprins în primele minute cu Soulé pe bandă, creând superioritate. Am primit un gol ridicol, pe care nu îl poți încasa într-o competiție de acest nivel.

Apoi, la 3-1, poate că pentru toată lumea meciul era terminat, dar cei care erau terminați erau jucătorii Romei.

Este foarte dificil să joci cu intensitatea și stilul lor de joc. Am făcut schimbări, iar dacă am fi primit patru sau cinci goluri nu s-ar fi schimbat foarte multe. Ei nu au fost capabili să țină pasul cu avalanșa de fotbal ofensiv pe care am produs-o.

Despre Endrick am vorbit ieri. Când am fost întrebat dacă Roma l-ar putea împrumuta, am răspuns că este imposibil. Imposibil pentru că îi cunosc talentul și știu ce poate oferi.

L-am omorât pe bietul Hermoso după 70 de minute în care s-a confruntat cu Diomande. Apoi a intrat acel băiat, Koulierakis, și cred că nici el nu putea face prea mult”, a spus Jose Mourinho, conform TMW.com.