"Sa fiu aici e o tristete absoluta, atmosfera de anul acesta e de cimitir!" | Benoit Paire a ajuns la capatul rabdarii si a transmis un mesaj clar circuitului ATP 

Benoit Paire a ajuns la capatul puterilor si afirma ca nu se mai poate bucura de tenis in conditiile actuale.

Benoit Paire a fost unul dintre cei patru tenismeni care au jucat pe tabloul principal al turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo in prima zi de concurs.

Jucatorul francez a cedat in trei seturi in fata americanului Jordan Thompson, scor 4-6, 7-6, 6-7, dupa trei ore de joc. Frustrarea inerenta dupa un asemenea efort rezultat in esec nu s-a manifestat asupra partidei in sine, cat despre situatia pandemica a circuitului ATP, despre care Paire se plange de luni in sir.

"Nu imi pasa deloc ca am pierdut, mai am dublul de jucat, iar apoi ma duc acasa. Nu am ce sa spun despre meci...tenisul nu ma mai face fericit. Sa fiu aici e o tristete absoluta, asta in conditiile in care Monte Carlo e in general unul dintre cele mai tari turnee din circuit. Nu ma mai intereseaza nimic, nu imi vine sa lupt. Toti spun ca e vorba de Monte Carlo, dar jucam intr-o atmosfera dezolanta. Circuitul ATP a devenit putred, astfel ca nu imi pasa daca pierd sau castig, nu mai simt nimic. Am luat 12.000 de euro, am stat intr-o camera draguta de hotel, apoi ma duc acasa," a afirmat Benoit Paire, potrivit Eurosport.

"Rainer Court e pe marginea Mediteranei, e in mod normal cea mai frumoasa arena din lume. Dar anul acesta, atmosfera e de cimitir. Singurul moment de fericire e cand plec acasa, pentru ca nu mai sunt obligat sa port masca si sa respect toate reglementarile anti-COVID. Sa joci intr-un cimitir ca acesta nu e normal. Toti jucatorii gandesc asta, dar eu sunt singurul care o spune. In aceste conditii, tenisul nu imi mai aduce nimic bun," a adaugat ocupantul locului 35 in clasamentul ATP.

Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Alexander Zverev si Stefanos Tsitsipas se numara printre jucatorii importanti ai circuitului care vor intra in curand in seria meciurilor din turneul ATP Masters 1000 de la Monte Carlo.