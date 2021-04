BREAKING NEWS | Inca o retragere din echipa de Fed Cup a Romaniei! Dupa Halep, o alta jucatoare acuza probleme medicale

Simona Halep a anuntat ca nu va putea juca in Fed Cup pentru Romania, din cauza problemelor la umarul drept.

Un comunicat al FRF anunta ca Patricia Tig nu va putea onora convocarea la echipa de Fed Cup a Romaniei pentru meciul cu Italia, asta dupa ce nici Simona Halep, cea mai valoroasa tenismena romana a anuntat ca nu poate participa.

"Patricia Tig, jucatoare convocata in echipa Romaniei pentru meciul cu Italia, din cadrul 'Billie Jean King Cup', a anuntat ca este accidentata si, din pacate, nu poate participa la aceasta intalnire. Pentru partida programata la Sala Polivalenta, din Cluj-Napoca, din 16 si 17 Aprilie 2021, din Play-off-ul Grupei Mondiale a 'Billie Jean King Cup'.

Echipa Romaniei va fi formata din Irina Bara, Mihaela Buzarnescu, Elena Gabriela Ruse si Monica Niculescu, Monica fiind si Capitanul echipei Romaniei", se arata in comunicatul trimis de FRF.

In cazul unei victorii, Romania va ramane in grupa I mondiala, iar in cazul unui esec, va retrograda in grupa a II-a.