Simona Halep nu se mai poate retrage de la vreun turneu in acest an! Ce amenda risca daca nu va putea participa la WTA 250 Stuttgart 

Simona Halep va pierde mii de euro in cazul in care se va afla in imposibilitatea de a participa la turneul de la Stuttgart.

Startul sezonului 2021 nu a fost bun pentru Simona Halep din perspectiva problemelor fizice pe care le-a acuzat atat in Australia, cat si la Miami. In urma oboselii acumulate la Adelaide si Melbourne, dar mai ales a durerilor de spate, Halep a decis sa nu participe la turneele WTA 500 de la Doha si WTA 1000 de la Dubai.

In prezent, Halep (3 WTA) se confrunta cu o accidentare la umarul drept, care a fortat-o sa se retraga in turul 3 al competitiei WTA 1000 de la Miami. In ciuda anuntului care a rasturnat decizia initiala de a nu participa la barajul cu Italia din Billie Jean King Cup, Simona a revenit din nou asupra deciziei si va absenta de la confruntare din cauza durerilor din zona umarului.

In urma celor doua participari refuzate la turneele din Doha si Dubai, Simona Halep a ajuns la limita regulamentului WTA, care stipuleaza ca "orice jucatoare se poate retrage din proba de simplu a unui turneu fara a primi amenda pentru retragere tarzie, cu conditia ca WTA sa fie anuntata inainte de inceperea primului meci al jucatoarei de pe tabloul principal. O sportiva are dreptul la doua retrageri scuzabile intr-un sezon competitional," mentioneaza regulamentul WTA, noteaza ProSport.

Avand "retragerile scuzabile" deja consumate in acest sezon, Simona Halep va fi nevoita sa plateasca amenda, in cazul in care se va afla in imposibilitate de a participa la un nou turneu din calendarul obligatoriu. Mai exact, daca Halep nu va putea juca la WTA 250 de la Stuttgart va fi obligata sa plateasca o amenda de $7500.