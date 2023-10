Gabriela Ruse (25 de ani, 188 WTA) s-a calificat în sferturile de finală ale Openului Transilvaniei.

Sportiva din București a învins-o pe Anna Bondar (26 de ani, 116 WTA), din Ungaria, scor 7-6 (4), 6-2, într-o partidă transmisă în direct de PRO Arena și VOYO.

Gabriela Ruse: „Mereu mi-a fost foarte greu să joc acasă, pentru că am simțit că vreau să vă fac fericiți.”

Grație acestui succes, Ruse urcă 22 de locuri în clasamentul WTA LIVE, până pe locul 166 WTA.

Transylvania Open 2023 este ediția în care România poate avea până la trei reprezentante în faza sferturilor de finală, iar aportul publicului joacă un rol semnificativ în acest sens, conform Gabrielei Ruse.

„Din păcate, a fost foarte rău la începutul meciului. Am simțit dureri la nivelul piciorului, dar puterea e mentală. Datorită vouă, din nou, nu știu ce se întâmplă, dar e o nebunie.

Vreau să îi mulțumesc și acelui tip din tribune, cu o energie specială, ești incredibil.

Având în vedere că e prima dată când mă calific în sferturile de finală acasă, mă simt extraordinar. Mereu mi-a fost foarte greu să joc acasă, pentru că am simțit că vreau să vă fac fericiți, dar de data asta am încercat doar să mă bucur și să vă arăt tenisul meu. Sper că am reușit,” a declarat Gabriela Ruse, în interviul preluat de Horia Tecău, pe teren, imediat după încheierea jocului.

Vineri, 20 octombrie, Gabriela Ruse va juca împotriva Emilianei Arango (118 WTA), care a eliminat-o în optimi pe Jil Teichmann (142 WTA), scor 6-3, 6-3.

Toată acțiunea de la Transylvania Open 2023 este transmisă în direct și în exclusivitate de PRO Arena & VOYO.