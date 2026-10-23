GALERIE FOTO S-a aflat prima reacție concretă a lui Gael Monfils, după șocul asociat cu divorțul de Svitolina

S-a aflat prima reacție concretă a lui Gael Monfils, după șocul asociat cu divorțul de Svitolina Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gael Monfils a luat o hotărâre surprinzătoare.

TAGS:
Gael MonfilsStan Wawrinkameci demonstrativElina SvitolinaRoger Federerdivort
Din articol

Gael Monfils (40 de ani) și-a încheiat înainte de termen cariera în circuitul profesionist, renunțând la turneele ATP 250, respectiv ATP Masters 1000 din Lyon și Paris.

Tenismenul din Franța nu a avut vreo reacție oficială, în afara anunțului inițial, publicat în comun de Elina Svitolina și el, pe rețelele sociale, în dimineața zilei de luni, 19 octombrie.

Gael Monfils nu mai joacă în nume propriu, dar va fi la meciul de retragere al lui Stan Wawrinka

Între timp însă a apărut o primă decizie luată de jucătorul care și-a petrecut două decenii din viață în competitivul circuit de elită al tenisului masculin.

Deși nu a mai vrut să lupte pentru a se reprezenta pe sine, în ultime două apariții în care ar fi fost puternic încurajat de publicul francez, Gael Monfils a ales să nu îi strice retragerea colegului elvețian, Stan Wawrinka. Prin urmare, Monfils l-a anunțat pe Wawrinka de prezența confirmată în meciul demonstrativ pe care îl vor juca în Geneva, în data de 19 decembrie. La eveniment vor mai participa Roger Federer și Andy Murray.

„Roger a spus da, la fel a spus și Gael, care a fost de acord instant, iar Andy mi-a confirmat acum că va fi și el prezent.

Va fi un meci într-o atmosferă mai relaxantă, pentru că, în Basel, deși va fi o ocazie frumoasă, va fi și destul de greu, din punct de vedere emoțional,” a spus Stan Wawrinka pentru L'Equipe, înaintea turneului din Elveția care va marca ultima sa prezență oficială în circuitul ATP.

Wawrinka va juca un meci demonstrativ și la București, în Sala Polivalentă, în data de 12 decembrie, alături de Karen Khachanov, Marius Copil și Horia Tecău.

Gael Monfils

  • Gael monfils ultim meci rg 2026 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mesajul transmis în comun de Svitolina și Monfils

„Este cel mai dificil lucru pe care a trebuit vreodată să îl împărtășesc.

Toată lumea știe cât de mult înseamnă Ucraina pentru mine. Despre ce am vorbit rareori este ceea ce a făcut războiul în sufletul meu. Anul trecut, v-am spus că aveam nevoie să mă retrag o vreme de pe teren, pentru că nu eram într-o stare emoțională potrivită. Astăzi vreau să mă deschid puțin mai mult. Ceea ce nu ați văzut au fost nopțile nedormite, îndoielile și sentimentul că mă pierdeam încet pe mine însămi.

Gael a văzut totul. Nu mi-a dat niciodată drumul la mână. Am luptat împreună mult timp, cu toate puterile noastre. Dar unele bătălii se duc adânc în interiorul tău și nici toată iubirea altcuiva nu le poate câștiga în locul tău.

Cu timpul, am înțeles că trebuie să regăsesc drumul către mine însămi și că nu pot face asta în cadrul căsniciei noastre. Este cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să îl înfrunt și cel mai greu lucru pe care a trebuit să i-l spun persoanei pe care o iubesc. Gael m-a ascultat. Mi-a respectat nevoile cu o tărie și o noblețe pe care nu le voi uita niciodată.

Gael m-a iubit în momentele mele de cea mai mare bucurie și în cele mai întunecate clipe, iar eu l-am iubit din toată inima. Împreună am construit o viață frumoasă și am primit cel mai prețios dar dintre toate: fiica noastră, Skai.

Skai va fi întotdeauna pe primul loc. Căsnicia noastră se încheie, dar familia noastră nu. Vom fi mereu părinții ei, unul alături de celălalt, la fiecare pas al vieții sale.

Vă rog să înțelegeți că nimeni nu este de vină. Sunt doar doi oameni care s-au iubit profund și o poveste care capătă o altă formă.

Vă cerem înțelegere și spațiul de care avem nevoie pentru a ne vindeca.

Vă mulțumim pentru iubire", a transmis Elina Svitolina, într-o postare publicată în comun cu Gael Monfils.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos
ULTIMELE STIRI
Gică Craioveanu, fără milă la adresa lui Steven Nsimba: „Nu vrea să joace”
Gică Craioveanu, fără milă la adresa lui Steven Nsimba: „Nu vrea să joace”
Coman, ca-n vremurile bune la FCSB: reacția antrenorului după o fază de PlayStation
Coman, ca-n vremurile bune la FCSB: reacția antrenorului după o fază de PlayStation
România, 12-2 în deplasare la fotbal! Fenomenul Sonia Barbu de la Rapid a marcat 5 goluri în 18 minute
România, 12-2 în deplasare la fotbal! Fenomenul Sonia Barbu de la Rapid a marcat 5 goluri în 18 minute
Premier League, etapa 8 pe VOYO! Runda debutează cu Ipswich - Nottingham de la 22:00, în direct pe VOYO SPORT 1
Premier League, etapa 8 pe VOYO! Runda debutează cu Ipswich - Nottingham de la 22:00, în direct pe VOYO SPORT 1
Toate celelalte cinci adversare ale Universității Craiova, fără victorie în Conference League!
Toate celelalte cinci adversare ale Universității Craiova, fără victorie în Conference League!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marius Baciu, transfer la RB Salzburg pe 200.000 de euro: „M-au plăcut și am semnat”

Marius Baciu, transfer la RB Salzburg pe 200.000 de euro: „M-au plăcut și am semnat”

Ianis Hagi, înapoi în Superliga? Verdict clar în direct, în ziua în care a împlinit 28 de ani

Ianis Hagi, înapoi în Superliga? Verdict clar în direct, în ziua în care a împlinit 28 de ani

Antrenorul, OUT cu o săptămână înainte de meciul cu FCSB: „Colaborarea s-a încheiat”

Antrenorul, OUT cu o săptămână înainte de meciul cu FCSB: „Colaborarea s-a încheiat”

Momente de panică: Darius Olaru, făcut KO în Europa League și OUT după 29 de minute: "E roșu toată ziua"

Momente de panică: Darius Olaru, făcut KO în Europa League și OUT după 29 de minute: "E roșu toată ziua"

S-a aflat următoarea destinație a lui Erling Haaland după Manchester City!

S-a aflat următoarea destinație a lui Erling Haaland după Manchester City!

Laurențiu Reghecampf a decis echipa de start pentru FCSB - Rapid!

Laurențiu Reghecampf a decis echipa de start pentru FCSB - Rapid!



Recomandarile redactiei
Coman, ca-n vremurile bune la FCSB: reacția antrenorului după o fază de PlayStation
Coman, ca-n vremurile bune la FCSB: reacția antrenorului după o fază de PlayStation
Gică Craioveanu, fără milă la adresa lui Steven Nsimba: „Nu vrea să joace”
Gică Craioveanu, fără milă la adresa lui Steven Nsimba: „Nu vrea să joace”
Premier League, etapa 8 pe VOYO! Runda debutează cu Ipswich - Nottingham de la 22:00, în direct pe VOYO SPORT 1
Premier League, etapa 8 pe VOYO! Runda debutează cu Ipswich - Nottingham de la 22:00, în direct pe VOYO SPORT 1
România, 12-2 în deplasare la fotbal! Fenomenul Sonia Barbu de la Rapid a marcat 5 goluri în 18 minute
România, 12-2 în deplasare la fotbal! Fenomenul Sonia Barbu de la Rapid a marcat 5 goluri în 18 minute
Toate celelalte cinci adversare ale Universității Craiova, fără victorie în Conference League!
Toate celelalte cinci adversare ale Universității Craiova, fără victorie în Conference League!
Alte subiecte de interes
Nume mari la Țiriac Open! Lista completă a starurilor de pe tablou + ce premii în bani vor primi câștigătorii
Nume mari la Țiriac Open! Lista completă a starurilor de pe tablou + ce premii în bani vor primi câștigătorii
Brazilianul Ronaldo și Gael Monfils, combinația „letală” de la Miami: imaginile de colecție
Brazilianul Ronaldo și Gael Monfils, combinația „letală” de la Miami: imaginile de colecție
Ziua 1 la Roland Garros 2024: de la ce ore se joacă Jaqueline Cristian - Jelena Ostapenko și Wawrinka - Murray
Ziua 1 la Roland Garros 2024: de la ce ore se joacă Jaqueline Cristian - Jelena Ostapenko și Wawrinka - Murray
Vedeta competiției ATP 250 de la București, Stan Wawrinka a vorbit despre ce a trăit Simonei Halep în ultimii ani
Vedeta competiției ATP 250 de la București, Stan Wawrinka a vorbit despre ce a trăit Simonei Halep în ultimii ani
Ronaldinho, plătit regește la Iași! Cât a încasat starul brazilian pentru meciul demonstrativ
Ronaldinho, plătit regește la Iași! Cât a încasat starul brazilian pentru meciul demonstrativ
Meci inedit în Giulești. Iencsi, Bozovic, Herea, Lazăr și Maftei vor înfrunta echipa ceferiștilor
Meci inedit în Giulești. Iencsi, Bozovic, Herea, Lazăr și Maftei vor înfrunta echipa ceferiștilor
CITESTE SI
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos

stirileprotv S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos

VIDEO. Trei români, filmați când păcăleau numeroși pensionari în Marea Britanie, în fața unor bancomate. Au fost condamnați

stirileprotv VIDEO. Trei români, filmați când păcăleau numeroși pensionari în Marea Britanie, în fața unor bancomate. Au fost condamnați

Vucic, fostul președinte al Serbiei: Dacă vom câștiga alegerile, nu vom lăsa ambasadele străine să ne confiște victoria

stirileprotv Vucic, fostul președinte al Serbiei: Dacă vom câștiga alegerile, nu vom lăsa ambasadele străine să ne confiște victoria

Un angajat a cumpărat un bilet la loto uitat în spatele tejghelei și a câștigat 12 milioane de dolari. Compania l-a concediat

stirileprotv Un angajat a cumpărat un bilet la loto uitat în spatele tejghelei și a câștigat 12 milioane de dolari. Compania l-a concediat

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!