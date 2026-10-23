Va fi un meci într-o atmosferă mai relaxantă, pentru că, în Basel, deși va fi o ocazie frumoasă, va fi și destul de greu, din punct de vedere emoțional,” a spus Stan Wawrinka pentru L'Equipe, înaintea turneului din Elveția care va marca ultima sa prezență oficială în circuitul ATP.

„Roger a spus da, la fel a spus și Gael, care a fost de acord instant, iar Andy mi-a confirmat acum că va fi și el prezent.

Deși nu a mai vrut să lupte pentru a se reprezenta pe sine, în ultime două apariții în care ar fi fost puternic încurajat de publicul francez, Gael Monfils a ales să nu îi strice retragerea colegului elvețian, Stan Wawrinka. Prin urmare, Monfils l-a anunțat pe Wawrinka de prezența confirmată în meciul demonstrativ pe care îl vor juca în Geneva, în data de 19 decembrie. La eveniment vor mai participa Roger Federer și Andy Murray.

Între timp însă a apărut o primă decizie luată de jucătorul care și-a petrecut două decenii din viață în competitivul circuit de elită al tenisului masculin.

Tenismenul din Franța nu a avut vreo reacție oficială, în afara anunțului inițial, publicat în comun de Elina Svitolina și el, pe rețelele sociale, în dimineața zilei de luni, 19 octombrie.

Gael Monfils (40 de ani) și-a încheiat înainte de termen cariera în circuitul profesionist, renunțând la turneele ATP 250, respectiv ATP Masters 1000 din Lyon și Paris.

Mesajul transmis în comun de Svitolina și Monfils

„Este cel mai dificil lucru pe care a trebuit vreodată să îl împărtășesc.

Toată lumea știe cât de mult înseamnă Ucraina pentru mine. Despre ce am vorbit rareori este ceea ce a făcut războiul în sufletul meu. Anul trecut, v-am spus că aveam nevoie să mă retrag o vreme de pe teren, pentru că nu eram într-o stare emoțională potrivită. Astăzi vreau să mă deschid puțin mai mult. Ceea ce nu ați văzut au fost nopțile nedormite, îndoielile și sentimentul că mă pierdeam încet pe mine însămi.

Gael a văzut totul. Nu mi-a dat niciodată drumul la mână. Am luptat împreună mult timp, cu toate puterile noastre. Dar unele bătălii se duc adânc în interiorul tău și nici toată iubirea altcuiva nu le poate câștiga în locul tău.

Cu timpul, am înțeles că trebuie să regăsesc drumul către mine însămi și că nu pot face asta în cadrul căsniciei noastre. Este cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să îl înfrunt și cel mai greu lucru pe care a trebuit să i-l spun persoanei pe care o iubesc. Gael m-a ascultat. Mi-a respectat nevoile cu o tărie și o noblețe pe care nu le voi uita niciodată.

Gael m-a iubit în momentele mele de cea mai mare bucurie și în cele mai întunecate clipe, iar eu l-am iubit din toată inima. Împreună am construit o viață frumoasă și am primit cel mai prețios dar dintre toate: fiica noastră, Skai.

Skai va fi întotdeauna pe primul loc. Căsnicia noastră se încheie, dar familia noastră nu. Vom fi mereu părinții ei, unul alături de celălalt, la fiecare pas al vieții sale.

Vă rog să înțelegeți că nimeni nu este de vină. Sunt doar doi oameni care s-au iubit profund și o poveste care capătă o altă formă.

Vă cerem înțelegere și spațiul de care avem nevoie pentru a ne vindeca.

Vă mulțumim pentru iubire", a transmis Elina Svitolina, într-o postare publicată în comun cu Gael Monfils.