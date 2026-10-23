Gică Craioveanu, fără milă la adresa lui Steven Nsimba: „Nu vrea să joace”

Steven Nsimba este unul dintre artizanii titlului câștigat de Universitatea Craiova. Atacantul a impresionat în primul sezon în Bănie, dar în actuala stagiune a apărut rar pe teren.

Universitatea Craiova este singura echipă din SuperLiga încă angrenată în cupele europene. Oltenii au debutat cu dreptul în faza principală din UEFA Conference League, campioana României remizând cu Getafe, scor 1-1, iar în al doilea duel, cel cu Inter Escaldes, s-au impus în deplasare, 1-3.

Deși Filipe Coelho a transmis la conferința de presă premergătoare jocului că în atac ar putea apărea Steven Nsimba, acest lucru nu s-a întâmplat. A fost pentru a treia partidă la rând când francezul nu a fost introdus.

La scurt timp după fluierul final din Inter Escaldes - Universitatea Craiova, Gică Craioveanu a amintit de situația francezului. „Grande” e de părere că atacantul nu mai are aceeași „foame” ca în sezonul precedent, în prezent Nsimba lăsând impresia că nu vrea să joace.

„Vezi că Nsimba e fotbalist foarte bun. La Nsimba e chestiune de atitudine. Dacă ar avea atitudine, ar fi un jucător senzațional pentru orice echipă din campionatul României.

Să-i fie iarăși foame, foamea pe care a avut-o anul trecut, când a venit. Ara terenul, îl mânca. Acum nu! Mi se pare că e un jucător care nu mai vrea", a declarat Gică Craioveanu, potrivit digisport.ro.