Bronz pentru un român la WTT Youth Contender Lignano 2026!

Andrei Ţîbîrnă a urcat pe a treia treaptă a podiumului probei de simplu masculin U17 la WTT Youth Contender Lignano 2026, în Italia, informează FR Tenis de Masă.

Ţîbîrnă a ajuns pe podium după un parcurs solid, cu cinci victorii consecutive şi o serie de meciuri în care a demonstrat constanţă, precizie şi capacitatea de a controla schimburile importante, alături de antrenorul Bogdan Albescu.

Andrei Ţîbîrnă a început competiţia cu două victorii clare în grupe, 3-0 cu Gabriel Deleracio (Italia) şi 3-0 cu Vincent Schlotthauer (Luxemburg). În fazele eliminatorii, Andrei Ţîbîrnă a trecut fără set pierdut de Antonio Gonzalez (Spania), scor 3-0 (11-5, 11-7, 11-6), şi Giulio Campagna (Italia), scor 3-0 (11-8, 11-6, 11-7). Sferturile de finală au adus un duel echilibrat, în care românul a dictat ritmul în primele două seturi şi a răspuns revenirii adversarului, Lu Shih-Yuan (Taipei), pentru victoria cu 3-1 (11-4, 11-3, 7-11, 11-8).

În semifinala cu Hsu An-Pao, Andrei Ţîbîrnă a rămas aproape de adversar în toate cele trei seturi, cu diferenţe mici pe tabelă, însă românul a cedat cu 0-3 (9-11, 9-11, 8-11).

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