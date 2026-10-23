Naționala feminină U15 a României participă în perioada 19-25 octombrie la Turneul de Dezvoltare UEFA WU15, în Albania.
În primul meci, naționala noastră a câștigat cu 2-1 în fața Irlandei de Nord; în cel de-al doilea meci, împotriva țării gazdă, România s-a impus ieri cu 12-2, cu cinci dintre goluri semnate de Sonia Barbu (foto), jucătoare de 13 ani de la Rapid intrată pe teren în minutul 65.
În ultima partidă, România va întâlni Letonia duminică, 25 octombrie.
Albania WU15 – România WU15 2-12
Au marcat: Simaku 62′, Gjoni 74′ / Szekely 4′, Baidoc 49′, 72′, 77′, Șuteu 63′, Barbu 68′, 73′, 80′, 85′, 86′, Cioagă 87′, Crăciunaș 90′
România: 12. Dorka Szilagyi – 14. Daria Zbranca, 5. Ema Năstăsie – cpt. (4. Ștefania Baidoc 46′), 13. Anastasia Ceapă (2. Daria Feder 82′), 15. Ana Maria Ivanciu – 17. Alexia Bota (19. Andreea Manole 46′), 16. Victoria Zamfir (6. Medeea Copuzeanu 65′), 18. Daria Simion (3. Cristiana Crăciunaș 82′) – 10. Csenge Szekely (7. Maria Cioagă 65′), 9. Lavinia Șuteu (8. Sonia Barbu 65′), 20. Maria Grigore (11. Alexia Zegheru 46′)
Rezervă: 1. Ingrid Staicu
Selecționer: Ionuț Florea
Lotul României U15 convocat de selecționerul Ionuț Florea
Portari:
Ingrid-Maria Staicu (LPS Bistrița), Dorka-Zefi Szilágyi (AFK Csíkszereda);
Fundași:
Anamaria Cristiana Crăciunaș („U” Olimpia Cluj), Daria-Elena Zbranca (Vulpițele Galbene), Ștefania-Teodora Baidoc („U” Olimpia Cluj), Ema Ioana Năstăsie (FC Argeș), Anastasia Ceapă (Poli Timișoara), Daria Tania Feder („U” Olimpia Cluj);
Mijlocași:
Daria-Gabriela Simion (FC Argeș), Medeea Gabriela Copuzeanu (FC Rapid), Alexia-Ariana Bota (Viitorul Cluj), Victoria Zamfir (Universitatea Craiova), Csenge Szekely (CSO Sângeorgiu de Pădure), Andreea Florentina Manole (CSJ Teleorman);
Atacanți:
Ana Maria Ivanciu (FC Rapid), Maria-Ioana Grigore (FC Rapid), Sonia-Ilinca Barbu (FC Rapid), Maria Lavinia Șuteu („U” Olimpia Cluj), Maria-Andreea Cioagă (Poli Timișoara), Alexia-Ioana Zegheru (Chindia Târgoviște).
Info: FRF
Foto: FC Rapid Feminin, FRF