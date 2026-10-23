Naționala feminină U15 a României participă în perioada 19-25 octombrie la Turneul de Dezvoltare UEFA WU15, în Albania.

În primul meci, naționala noastră a câștigat cu 2-1 în fața Irlandei de Nord; în cel de-al doilea meci, împotriva țării gazdă, România s-a impus ieri cu 12-2, cu cinci dintre goluri semnate de Sonia Barbu (foto), jucătoare de 13 ani de la Rapid intrată pe teren în minutul 65.

În ultima partidă, România va întâlni Letonia duminică, 25 octombrie.

Albania WU15 – România WU15 2-12