Rusoaica victorie importantă la Tokyo! Ce a reușit Diana Shnaider

Rusoaica Diana Shnaider (13 WTA) a câştigat primul său titlu al sezonului, al şaselea din carieră, învingând-o pe canadianca Leylah Fernandez (23 mondial) cu 6-4, 5-7, 6-2 în finala turneului de tenis WTA 500 de la Tokyo, dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari.

Shnaider, 22 de ani, s-a impus fără probleme în primul set, dar a întâmpinat dificultăţi după ce a cedat setul al doilea; în debutul setului decisiv, a fost nevoită să salveze trei mingi de break, înainte de a-şi asigura victoria după două ore şi 18 minute de joc.

Jucătoarea rusă, favorită 3 la Tokyo, nu mai câştigase un titlu ATP de la Monterrey în august 2025.

Pentru Fernandez, aceasta a fost a doua finală consecutivă, după ce săptămâna trecută a pierdut în faţa numărului unu mondial, Elena Rybakina, la turneul Ningbo Open. În acest an, canadianca s-a impus în septembrie la turneul de la Singapore, scrie Agerpres.