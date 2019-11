Romania are din nou trei reprezentante in TOP 100 WTA! Care e situatia la dublu

Clasamentul WTA al finalului de an a fost publicat.

Romania are din nou trei reprezentante in top 100 WTA. Dupa Simona Halep si Sorana Cirstea, Irina Begu li s-a realaturat intre primele o suta de jucatoare ale lumii.

Simona Halep a urcat de pe locul 5 pe locul 4, gratie victoriei obtinute in fata Biancai Andreescu la Turneul Campioanelor. Sorana a urcat la randul ei o pozitie, de pe 73 pe 72, iar Irina Begu a inregistrat cea mai solida ascensiune, de pe locul 111 pana pe 99.

Simona Halep, peste Bianca Andreescu la final de sezon

Multumita acelui meci din prima etapa a fazei grupelor, care a durat 2 ore si 30 de minute, Simona Halep a depasit-o in clasamentul WTA pe campioana de la US Open, avand un avans de 270 de puncte.

Irina Begu a ajuns in finala turneului ITF de la Szekesfehervar, iar acest rezultat a propulsat-o in top 100 WTA, lucru care ii va asigura prezenta directa pe tabloul principal la Australian Open 2020.

Mihaela Buzarnescu, Patricia Tig si Monica Niculescu se situeaza si ele bine pentru un loc pe tabloul principal al primului Slam din 2020, ocupand in prezent locurile 109, 111, respectiv 116.

2 romance in top 50 WTA la dublu

In proba de dublu, Monica Niculescu si Raluca Olaru sunt locurile 48, respectiv 49, iar in top 100 WTA se mai regasesc Irina Begu, numar 73 si Irina Bara, numar 85.

Marius Copil ocupa locul 155 in clasamentul ATP dupa ce a facut parte pe durata intregului an din prima suta. Caderea a survenit in urma eliminarii timpurii de la Basel, acolo unde tenismenul aradean reusise o finala in 2018.