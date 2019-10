Victorie grea pentru liderul mondial WTA! Ashleigh Barty in fata Belindei Bencic, care a acuzat probleme fizice

Liderul mondial WTA, Ashleigh Barty a invins-o pe Belinda Bencic, ultima jucatoare calificata la Turneul Campioanelor in cadrul primei etape a Grupei Rosii.

Barty a trecut de Bencic dupa un prim set pierdut, scor 5-7, 6-1, 6-2, intr-un meci care a insumat 118 minute de joc.

Barty, pe locul 1 in Grupa Rosie dupa prima etapa

Belinda Bencic a acuzat probleme la piciorul drept si a cerut ajutorul preparatorului fizic in pauza dintre seturile doi si trei. Insuficienta pe plan fizic a elvetiencei a costat-o in final victoria, partida incheindu-se cu cel mai logic rezultat posibil intre prima jucatoare calificata la Turneul Final WTA si ultima jucatoare care a acces in primele opt.

In celalalt meci al grupei, Naomi Osaka a trecut in trei seturi de cehoaica Petra Kvitova, scor 7-6, 4-6, 6-4.