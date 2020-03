Jucatoarea din Romania cu mai multe victorii in 2020 decat Simona Halep, AFECTATA de COVID-19: "E o perioada grea, incerc sa ma izolez cat pot de mult"

Conditia fizica a tenismenilor din Romania este afectata de starea de urgenta, in urma careia salile de fitness au fost inchise.

Irina Begu a bifat 15 victorii in cele 19 meciuri jucate in sezonul 2020, trecandu-si in palmares doua titluri, unul in turneul ITF de la Cairo, urmat de victoria in competitia WTA 125K de la Indian Wells.

Actualmente numar 81 WTA, Begu a inceput anul cu dorinta de a avansa cat mai mult in clasamentul mondial, astfel incat sa-si asigure prezenta la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde pe tabloul principal vor fi primite doar jucatoare din top 60 WTA. Din nefericire, influenta crescanda a coronavirusului a oprit sezonul tocmai cand Irina Begu se afla in plina ascensiune, iar actuala stare de urgenta le impiedica pe jucatoare sa isi respecte planul initial de antrenament.

Irina Begu: "Sper ca intr-un viitor apropiat sa pot juca si un pic de tenis"



"Incerc sa ma izolez cat pot de mult. Imi petrec cat mai mult timp in casa. Nu imi e usor, pentru ca nu sunt obisnuita sa stau atat de mult fara activitati, fara a iesi din casa. Imi e un pic greu, dar am noroc ca am aici o padure aproape, un parc, si pot sa merg sa ma plimb pe acolo si sa mai iau aer. N-ai ce face, trebuie sa stam in casa.

E o problema aici, pentru ca majoritatea cluburilor s-au inchis, Federatia s-a inchis, salile de fitness sunt inchise. Incerc sa ma mentin cat pot in casa, fac aici exercitii. E o perioada grea, pentru ca nu poti sa faci aceeasi pregatire fizica asa cum faci la sala. Insa incerc sa ma intretin cat pot si sper ca intr-un viitor apropiat sa pot juca si un pic de tenis, dar probabil ca pe durata starii de urgenta va fi greu sa fac ceva," a declarat Irina Begu pentru Treizecizero.



Situatia financiara a jucatoarelor de tenis in timpul pandemiei de coronavirus



"Nu am fost niciodata in situatia asta si va fi cu siguranta grea. Vom vedea ce decizii vor lua cei de la WTA, ce vor face si cu clasamentul, si cu turneele. Oarecum, pot sa spun ca sunt un caz fericit, pentru ca in ultimii ani, am reusit sa ma sustin financiar singura. Problema va fi pentru cei din afara primei sute, cei care au un clasament de 200, 300, pentru ei vor fi problemele cele mai mari. Insa toti sportivii vor fi afectati," a specificat Begu in cadrul aceluiasi interviu.

???? Champion! You're going to want to hear this. ???????? @irina_begu earns the title of 2020 @OracleChallngrs Indian Wells Women's Singles Champion. We congratulate Irina-Camelia Begu. 6-3, 6-3 against ???????? Misaki Doi pic.twitter.com/YRsTkeOYZM — OracleTennis (@OracleTennis) March 8, 2020