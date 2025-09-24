Roland Garros, „măsluit” în favoarea lui Rafael Nadal? Ce a dezvăluit Dominic Thiem că i s-a întâmplat în finală

Roland Garros, &bdquo;măsluit&rdquo; &icirc;n favoarea lui Rafael Nadal? Ce a dezvăluit Dominic Thiem că i s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n finală Tenis
Dominic Thiem a dezvăluit ce a trăit în finala Roland Garros din 2019.

Dominic Thiem s-a retras din tenisul profesionist cu un titlu de mare șlem în palmares, cucerit la US Open, în 2020. 

Jucătorul din Austria a jucat alte trei finale de Grand Slam, două dintre acestea sfârșindu-le învins în fața lui Rafael Nadal, pe zgura de la Paris.

Thiem a explicat de ce Nadal a fost imposibil de bătut într-o finală la Roland Garros

Cu un singur set câștigat în cele două ultime acte competiționale disputate contra lui Nadal, pe zgura pariziană, Dominic Thiem și-a adus aminte de unul dintre aspectele care făceau din Rafael Nadal un adversar atât de greu de învins în capitala Franței.

Dincolo de jocul perfect adaptat zgurii, Nadal beneficia și de un avantaj din partea organizatorilor, care au făcut o tradiție din a menționa anii în care „Matadorul” a ieșit câștigător la Roland Garros.

„Dacă ești adversarul lui Nadal într-o finală de Roland Garros, nici organizatorii nu îți fac viața ușoară.”

„Ieși pe terenul central, te încălzești, iar crainicul te prezintă și spune că ai câștigat câteva turnee, iar publicul aplaudă.

Ulterior, începe să îl prezinte pe Rafa Nadal și spune: campion la Roland Garros în 2005, 2006, 2007, 2008, iar publicul înnebunește. În acel moment, ai pierdut deja meciul. E unul dintre cele mai rele lucruri pe care le-am experimentat în circut,” a povestit Dominic Thiem, amuzându-se în cadrul unui podcast. 

10-6 a fost scorul meciurilor directe dintre Rafael Nadal și Dominic Thiem. Jucătorul din Austria l-a învins pe iberic pe zgură chiar la Barcelona, în semifinala din 2019, derulată cu câteva săptămâni înaintea finalei de la Roland Garros pierdute în patru seturi.

