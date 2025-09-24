Roland Garros, „măsluit” în favoarea lui Rafael Nadal? Ce a dezvăluit Dominic Thiem că i s-a întâmplat în finală

Dominic Thiem s-a retras din tenisul profesionist cu un titlu de mare șlem în palmares, cucerit la US Open, în 2020.



Jucătorul din Austria a jucat alte trei finale de Grand Slam, două dintre acestea sfârșindu-le învins în fața lui Rafael Nadal, pe zgura de la Paris.

Thiem a explicat de ce Nadal a fost imposibil de bătut într-o finală la Roland Garros



Cu un singur set câștigat în cele două ultime acte competiționale disputate contra lui Nadal, pe zgura pariziană, Dominic Thiem și-a adus aminte de unul dintre aspectele care făceau din Rafael Nadal un adversar atât de greu de învins în capitala Franței.



Dincolo de jocul perfect adaptat zgurii, Nadal beneficia și de un avantaj din partea organizatorilor, care au făcut o tradiție din a menționa anii în care „Matadorul” a ieșit câștigător la Roland Garros.

