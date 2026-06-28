După un sezon excelent alături de UTA, în care a reușit 7 goluri și 13 pase decisive în toate competițiile, Alin Roman a primit o ofertă de la un club din China, însă mijlocașul a preferat să își prelungească înțelegerea cu arădenii până în 2028.

Alin Roman: "Am avut ofertă din China, dar am dorit să fiu alături de soția mea"

Într-un interviu pentru PRO TV, Roman a explicat de ce a preferat să rămână la Arad și să nu meargă în China, acolo unde ar fi avut un salariu mult mai bun.

"Sunt la clubul unde mi-am dorit să fiu. M-am simțit foarte bine aici. Antrenorii mi-au dat liniștea de care aveam nevoie. Am o vârstă și îmi doresc în continuare să mă bucur de fotbal. Aici mi-am regăsit bucuria de a juca fotbal și am vrut să continui.

A fost o ofertă din China, dar am ales să continui la UTA având în vedere și situația soției mele, care este însărcinată. Mi-am dorit să fiu alături de ea. Pe primul plan e familia la mine, iar restul după. Nici banii nu au contat. Mulți aleg să își asigure cumva viitorul, dar eu mai am de jucat. Dacă e să mai primesc vreo ofertă, poate anul viitor sau peste doi ani voi pleca, când îmi va expira contractul.

Mi-am dorit să fiu alături de soție așa cum ea a fost alături de mine în momente mult mai dificile. Ea mi-a dat echilibrul de care am avut nevoie pentru a continua fotbalul", a spus Alin Roman, într-un interviu pentru PRO TV.

Alin Roman a avut un parcurs atipic, reușind să impresioneze în Superliga în ultimii ani. După ce a evoluat în liga a doua din România pentru mai multe cluburi, Roman a plecat în Austria, unde a evoluat la formații din eșaloanele inferioare.

În 2022, după cinci ani și jumătate, Roman a revenit în România și a reușit să impresioneze atât la Poli Iași, cât și la UTA Arad.