Argentina s-a impus în fața Iordaniei cu 3-1 și s-a calificat de pe primul loc, cu maximum de puncte, în „16-mile” competiției.

Messi s-a trecut din nou pe lista marcatorilor cu o reușită din lovitură liberă în minutul 80. Golul lui Messi a stabilit și scorul final, după ce în prealabil marcaseră Lo Celso, Lautaro Martinez și Tamari.

Erling Haaland „se plânge” după ce Messi a marcat din nou

Erling Haaland, care a fost odihnit în ultima partidă cu Franța a grupei din care a făcut parte Norvegia, a reacționat după ce Leo Messi a ajuns la cota șase goluri la acest Campionat Mondial.

Norvegianul „s-a plâns” că nu va putea pune mâna pe gheata de aur de la Cupa Mondială pentru că Messi nu se oprește din marcat goluri, chiar dacă are patru goluri și este la doar două reușite distanță să îl egaleze.

„Messi nu mă va lăsa niciodată să mă apropii de 'Gheata de Aur' la un Campionat Mondial”, a scris Haaland la o fotografie a sa pe Snapchat, citat de sportal.bg.

Topul marcatorilor de la Cupa Mondială 2026:

Lionel Messi - 6 goluri

Kylian Mbappe - 4 goluri

Ousmane Dembele - 4 goluri

Vinicius - 4 goluri

Erling Haaland - 4 goluri

Lionel Scaloni: ”Chiar mă întrebați asta? Ce pot eu să îl învăț pe Messi?”

Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, a stârnit hohote de râs după meciul în care Lionel Messi a scris din nou istorie la Cupa Mondială, devenind singurul jucător care marchează în șapte meciuri la rând la turneul final.

Fotbalistul care a câștigat opt Baloane de Aur în carieră a început meciul pe banca de rezerve și a intrat pe teren în minutul 60, în locul lui Lautaro Martinez. Înainte de a păși pe gazon, Messi a fost surprins alături de Scaloni în timp ce discutau.

La conferința de presă, Scaloni a fost întrebat dacă i-a dat indicații starului argentinian, iar antrenorul a stârnit râsul prin răspunsul său.

Reporter: ”Îi dădeați indicații lui Messi?”

Scaloni: ”Chiar mă întrebați asta? Ce pot eu să îl învăț pe Messi? (n.r. râde)”

Reporter: ”Poate să îi spuneți: <<Mută-te mai aici, coboară puțin, fă așa când mingea vine de acolo...>>”

Scaloni: ”Este nebunesc! Când a intrat pe teren, văzuse deja 55 de minute din joc și știa perfect tot ce se întâmpla pe teren. Messi nu are nevoie de indicații”.

Apoi, selecționerul Argentinei a continuat: ”Sigur, discutăm despre modificări tactice, fie că e vorba despre schimbarea sistemului de joc sau a modului în care atacăm, astfel încât să știe cum să gestioneze jocul. Dar să îl învăț eu pe Leo Messi cum să joace? Nu, nici vorbă de așa ceva, deloc.

Messi ar fi putut juca toate cele 90 de minute și, fără a diminua meritele adversarului, poate chiar și-ar fi consolidat și mai mult statutul de legendă.

Dar a preferat să le ofere minute colegilor și să se gândească la ceea ce urmează. Asta spune enorm despre el. Nu se gândește la acele cifre despre care vorbește atât de multă lume”.

Tabloul de la CM 2026