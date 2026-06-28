Real Madrid i-a stabilit prețul starului dorit de Cristi Chivu! Inter trebuie să spargă seiful

Real Madrid i-a stabilit prețul starului dorit de Cristi Chivu! Inter trebuie să spargă seiful Fotbal extern
SPORT.RO
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După ce a reușit să facă eventul cu Inter, Cristi Chivu pregătește noul sezon al nerazzurrilor.

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cristi chivuInter MilanoReal MadridEduardo Camavinga
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Antrenorul român pregătește transferuri de senzație la formația de pe ”Giuseppe Meazza”, iar unul dintre starurile dorite de Chivu este de la Real Madrid.

Real Madrid i-a stabilit prețul lui Eduardo Camavinga

  • Deschamps camavinga imago1047325945
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A debutat cu gol! Camavinga a marcat la șase minute după ce a intrat pe teren. Real s-a impus cu 5-2
A debutat cu gol! Camavinga a marcat la șase minute după ce a intrat pe teren. Real s-a impus cu 5-2
A debutat cu gol! Camavinga a marcat la șase minute după ce a intrat pe teren. Real s-a impus cu 5-2
A debutat cu gol! Camavinga a marcat la șase minute după ce a intrat pe teren. Real s-a impus cu 5-2
A debutat cu gol! Camavinga a marcat la șase minute după ce a intrat pe teren. Real s-a impus cu 5-2
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Eduardo Camavinga este fotbalistul dorit de Cristi Chivu la Inter Milano. Mijlocașul francez își dorește să continue la clubul de pe Santiago Bernabeu, însă oficialii lui Real Madrid ar vrea să îl vândă pe Camavinga pentru a strânge bani pentru alte mutări în mercato.

Conform AS.com, Real Madrid speră să obțină cel puțin 60 de milioane de euro în schimbul lui Eduardo Camavinga.

Totuși, nimic nu este bătut în cuie. Camaving se află momentan în vacanță și va reveni la Valdebebas pe 13 iulie, atunci când va purta și o discuție decisivă cu Jose Mourinho. Noul antrenor al lui Real Madrid va stabili dacă Camavinga va fi scos la vânzare sau dacă se va baza pe mijlocașul de 23 de ani în noul sezon.

Camavinga are contract cu Real Madrid până în 2029, iar cota sa de piață este de 50 de milioane de euro, un declin uriaș pentru mijlocașul francez având în vedere că în urmă cu două sezoane, fotbalistul ajunsese să valoreze 100 de milioane de euro.

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