VIDEO Djokovic, loc 3 într-un clasament istoric, după titlul de la Beijing. Sârbul a vorbit în chineză, la ceremonie

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Marcu Czentye
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Novak Djokovic și Carlos Alcaraz, câștigători ai turneelor ATP 500 de la Beijing și Tokyo.

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La 39 de ani, Novak Djokovic a ieșit pentru a șaptea oară triumfător în turneul ATP 500 de la Beijing și a devenit cel mai vârstnic campion în Era Open a circuitului profesionist.

Tenismenul din Serbia a avut nevoie de un singur set câștigat pentru a se impune în ultimul act al competiției din China, beneficiind de retragerea adversarului australian, Alex De Minaur, la scorul de 7-6 (3), 0-1.

Novak Djokovic câștigă primul titlu ATP, după unsprezece luni

După 74 de minute de joc, De Minaur - număr 9 mondial - a acuzat o accidentare în zona inghinală, pentru care a primit un time-out medical după încheierea manșei cedate în tiebreak.

După descalificarea suferită de rusul Daniil Medvedev, în semifinale, a fost al doilea meci consecutiv pe care Novak Djokovic l-a câștigat fără a avea privilegiul de a-l încheia pe teren, conform cursului normal al unui meci.

Djokovic, loc 3 în clasamentul numărului de turnee câștigate

Novak Djokovic a ajuns, așadar, la 102 titluri ATP și s-a apropiat la doar unul singur de Roger Federer.

În clasamentul istoric, lider este Jimmy Connors, cu 109 competiții ATP câștigate.

'Nole' și-a început discursul de campion în chineză

În cadrul ceremoniei de premiere, Novak Djokovic a vorbit în limba locală, salutând publicul și mulțumindu-i pentru prezență.

Djokovic a fost aplaudat călduros de chinezi pentru efortul depus, iar asiaticii s-au mândrit să vadă pe viu un moment istoric: 'Nole' a devenit primul tenismen din istorie care câștigă minimum un titlu ATP în 21 de ani consecutivi.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic rg 2026 1
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Carlos Alcaraz și-a apărat titlul de campion la Tokyo

Cu două ore mai devreme, spaniolul Carlos Alcaraz a întrerupt la rândul său o perioadă de peste jumătate de an trăită fără titlu ATP cucerit.

Tenismenul din Murcia l-a depășit pe Jiri Lehecka, scor 7-6 (4), 6-4, într-o confruntare l-a testat serios pe Alcaraz.

Lehecka a început finala cu break, desprinzându-se la 2-0 și 3-1, dar a fost prins din urmă de Alcaraz, care și-a învățat lecția în setul secund și nu și-a mai pierdut serva.

Alcaraz a semnat un break în setul doi, singurul al manșei, adjudecându-și victoria care i-a oferit satisfacția de a-și fi apărat toate punctele puse în joc în capitala Japoniei, în contextul trofeului câștigat în 2025.

Carlos Alcaraz

  • Carlos alcaraz pumn strans iw 2026
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