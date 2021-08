”Sorana, care-i faza cu scorul ăsta?” Cîrstea, spulberată în primul tur la Cincinnati de o jucătoare mai slab cotată

Parcursul Soranei Cîrstea la Cincinnati s-a încheiat încă din primul tur. Număr 40 mondial, jucătoarea din România a fost depășită de Jil Teichmann (65 WTA), scor 6-2, 6-0, după doar 57 de minute de joc.

A fost una dintre cele mai drastice înfrângeri suferite de Sorana Cîrstea în sezonul 2021, cel mai bun al carierei sale de până în prezent.



România rămâne reprezentată în competiția WTA 1000 de la Cincinnati prin Simona Halep, care va debuta marți, în meciul pe care îl va disputa contra Magdei Linette.

”Sorana, ce e cu scorul ăsta?”, s-a întrebat unul dintre cei mai reputați jurnaliști de tenis, Jose Morgado într-o postare publicată pe Twitter.

After the rain delay pushed back the start of the day, Sorana's R1 match against Jil Teichmann is finally getting started. Great to see some Romanians in the stands to support her. pic.twitter.com/EMH9YDcRUt