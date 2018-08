Reactia Serenei Williams dupa eliminarea de la Cincinnati: "Sunt inca la inceput!"

Serena Williams a fost eliminata pe Petra Kvitova in turul 2 la Cincinnati.

Serena Williams a revenit in tenis dupa o noua pauza, insa fostul lider mondial nu se descurca la fel de bine cu jucatoarele mai bine clasate aflate intr-o perioada buna, asa cum este Petra Kvitova. Daca in meciul cu Gavrilova nu a intampinat probleme, Serena Williams a fost periculoasa si in partida cu cehoaica de pe locul 6 WTA, insa nu indeajuns de mult.

Petra Kvitova, dubla campioana de Grand Slam, se afla si ea intr-o perioada de regasire, insa este in turul al treilea la Cincinnati dupa ce a trecut de Serena Williams, scor 6-3, 2-6, 6-3, la capatul unui meci de exact doua ore.

Fostul numar 1 WTA spune ca este inca la inceput in procesul sau de revenire si ca mai are mult de muncit pentru a ajunge la nivelul la care era inainte de a ramane insarcinata.

"Cred ca a fost un meci bun, amandoua am jucat la un nivel destul de ridicat, dar numai una poate castiga. Sunt inca la inceput, e o revenire de durata. Abia am inceput. Voi ajunge acolo, voi continua sa muncesc din greu si sper ca voi castiga mai multe meciuri. Vreau mai multa consistenta la serviciu si la returnare", a spus Serena in cadrul unei conferinte de presa.

Urmatoarea competitie la care americanca va participa este US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.