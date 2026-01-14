Jaqueline Cristian (27 de ani, 37 WTA) a început anul cu patru victorii în cinci meciuri oficiale, iar victimele sale preferate provin din Federația Rusă.

În calificările turneului de la Adelaide, jucătoarea din România a învins-o pe Anastasia Potapova - câștigătoarea Openului Transilvaniei, care a primit cetățenia austriacă -, iar, pe tabloul principal, și-a confirmat forma împotriva numărului 11 mondial, Ekaterina Alexandrova.

Jaqueline Cristian urcă pe locul 35, în clasamentul WTA actualizat în timp real

Fără set pierdut în meciurile cu Potapova și Alexandrova, adjudecate scor 6-1, 6-3, respectiv 6-4, 6-4, Jaqueline Cristian a înaintat cu hotărâre și a eliminat-o inclusiv pe Daria Kasatkina - australiancă născută în Rusia -, scor 6-4, 6-0. La patruzeci de locuri distanță de cea mai bună clasare a carierei, Kasatkina (48 WTA) nu a reușit să obțină game pe propria servă împotriva lui Jaqueline Cristian, care a făcut un meci mare la retur.

Performanța româncei Jaqueline Cristian nu trece nerăsplătită, deoarece organizatorii turneului din Australia îi vor oferi €28,772 pentru performanța de a ajunge în sferturile de finală ale întrecerii.

Cristian câștigă peste 28,000 de euro pentru performanța de a ajunge în sferturi, la Adelaide

În plus, dacă va reuși să treacă de Kimberly Birrell și va ajunge în semifinalele competiției, pe Jaqueline Cristian o așteaptă un cec în valoare dublă, de €56,735.

Nu mai puțin important, în clasamentul WTA actualizat în timp real, Jaqueline Cristian vede că acest succes o urcă alte două poziții, până pe locul 35.

Dacă va reuși să îl păstreze până la finalul săptămânii, Jaqueline Cristian va consemna oficial un nou record de carieră în ceea ce privește locul ocupat în clasamentul mondial.

