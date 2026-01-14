GALERIE FOTO Jaqueline de record: calificată în sferturi la Adelaide, urcă și mai sus în clasament și primește un premiu generos din partea australienilor

Jaqueline de record: calificată în sferturi la Adelaide, urcă și mai sus în clasament și primește un premiu generos din partea australienilor Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian s-a calificat în faza ultimelor opt jucătoare ale turneului de cinci sute de puncte de la Adelaide.

TAGS:
Jaqueline CristianWTA AdelaideTenis WTAclasament WTAdaria kasatkina
Din articol

Jaqueline Cristian (27 de ani, 37 WTA) a început anul cu patru victorii în cinci meciuri oficiale, iar victimele sale preferate provin din Federația Rusă.

În calificările turneului de la Adelaide, jucătoarea din România a învins-o pe Anastasia Potapova - câștigătoarea Openului Transilvaniei, care a primit cetățenia austriacă -, iar, pe tabloul principal, și-a confirmat forma împotriva numărului 11 mondial, Ekaterina Alexandrova.

Jaqueline Cristian urcă pe locul 35, în clasamentul WTA actualizat în timp real

Fără set pierdut în meciurile cu Potapova și Alexandrova, adjudecate scor 6-1, 6-3, respectiv 6-4, 6-4, Jaqueline Cristian a înaintat cu hotărâre și a eliminat-o inclusiv pe Daria Kasatkina - australiancă născută în Rusia -, scor 6-4, 6-0. La patruzeci de locuri distanță de cea mai bună clasare a carierei, Kasatkina (48 WTA) nu a reușit să obțină game pe propria servă împotriva lui Jaqueline Cristian, care a făcut un meci mare la retur.

Performanța româncei Jaqueline Cristian nu trece nerăsplătită, deoarece organizatorii turneului din Australia îi vor oferi €28,772 pentru performanța de a ajunge în sferturile de finală ale întrecerii.

Cristian câștigă peste 28,000 de euro pentru performanța de a ajunge în sferturi, la Adelaide

În plus, dacă va reuși să treacă de Kimberly Birrell și va ajunge în semifinalele competiției, pe Jaqueline Cristian o așteaptă un cec în valoare dublă, de €56,735.

Nu mai puțin important, în clasamentul WTA actualizat în timp real, Jaqueline Cristian vede că acest succes o urcă alte două poziții, până pe locul 35.

Dacă va reuși să îl păstreze până la finalul săptămânii, Jaqueline Cristian va consemna oficial un nou record de carieră în ceea ce privește locul ocupat în clasamentul mondial.

Jaqueline Cristian

  • Jaqueline cristian t3 uso 25
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Jaqueline Cristian, la o victorie distanță de locul 32 WTA

Dacă va ajunge în semifinalele turneului WTA 500 de la Adelaide, Jaqueline Cristian ar urca alte trei poziții, până pe locul 32 în clasamentul mondial.

Cel mai luminos scenariu, în care ar câștiga titlul de campioană, ar avansa-o până pe locul 23 al ierarhiei mondiale.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Municipiul care a anunțat că nu mărește impozitul pe locuințe. ”Locuirea este drept fundamental, mersul cu mașina e opțional”
Municipiul care a anunțat că nu mărește impozitul pe locuințe. ”Locuirea este drept fundamental, mersul cu mașina e opțional”
ULTIMELE STIRI
Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad
Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad
Bombă înainte de ultimul meci al FCSB-ului din Europa League! Ofertă pentru N'Golo Kante
Bombă înainte de ultimul meci al FCSB-ului din Europa League! Ofertă pentru N'Golo Kante
Narcis Răducan: "Craiova a fost cea mai spectaculoasă și cea mai bună până acum, dar atenție la FCSB!"
Narcis Răducan: "Craiova a fost cea mai spectaculoasă și cea mai bună până acum, dar atenție la FCSB!"
Jaqueline Cristian „a desființat” un fost număr 8 mondial și a avansat în sferturile turneului WTA 500 de la Adelaide
Jaqueline Cristian „a desființat” un fost număr 8 mondial și a avansat în sferturile turneului WTA 500 de la Adelaide
Prima lovitură a Barcelonei, mesaj clar după ce a semnat: „M-am întors și m-am simțit ca acasă”
Prima lovitură a Barcelonei, mesaj clar după ce a semnat: „M-am întors și m-am simțit ca acasă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Vestea momentului pentru FCSB!

Vestea momentului pentru FCSB!

După demiterea lui Xabi Alonso, Real Madrid se mai desparte de un antrenor!

După demiterea lui Xabi Alonso, Real Madrid se mai desparte de un antrenor!

Răsturnare de situație! Campioana din Top 5 îl vrea pe Drăgușin, după ce negocierile dintre Tottenham și AS Roma s-au blocat

Răsturnare de situație! Campioana din Top 5 îl vrea pe Drăgușin, după ce negocierile dintre Tottenham și AS Roma s-au blocat

O jucătoare americană cu tată și antrenor român, Mary Stoiana, a impresionat la Australian Open: Miriam Bulgaru a pierdut în calificări

O jucătoare americană cu tată și antrenor român, Mary Stoiana, a impresionat la Australian Open: Miriam Bulgaru a pierdut în calificări

Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani

Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani

Gigi Becali a dezvăluit cât a costat transferul lui Ofri Arad: ”Poate sunt băiat deștept!”

Gigi Becali a dezvăluit cât a costat transferul lui Ofri Arad: ”Poate sunt băiat deștept!”



Recomandarile redactiei
Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad
Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad
Narcis Răducan: "Craiova a fost cea mai spectaculoasă și cea mai bună până acum, dar atenție la FCSB!"
Narcis Răducan: "Craiova a fost cea mai spectaculoasă și cea mai bună până acum, dar atenție la FCSB!"
Gigi Becali a anunțat de ce a căzut transferul dorit de FCSB: ”O singură declarație! Atât am spus”
Gigi Becali a anunțat de ce a căzut transferul dorit de FCSB: ”O singură declarație! Atât am spus”
Alte două transferuri anunțate la FCSB: ”Nu jucători, fotbaliști!”
Alte două transferuri anunțate la FCSB: ”Nu jucători, fotbaliști!”
Jaqueline Cristian „a desființat” un fost număr 8 mondial și a avansat în sferturile turneului WTA 500 de la Adelaide
Jaqueline Cristian „a desființat” un fost număr 8 mondial și a avansat în sferturile turneului WTA 500 de la Adelaide
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Jaqueline Cristian „a desființat” un fost număr 8 mondial și a avansat în sferturile turneului WTA 500 de la Adelaide
Jaqueline Cristian „a desființat” un fost număr 8 mondial și a avansat în sferturile turneului WTA 500 de la Adelaide
Jaqueline Cristian, pe val: a învins numărul 11 WTA la zero. Pe cine va întâlni în optimi la Adelaide
Jaqueline Cristian, pe val: a învins numărul 11 WTA la zero. Pe cine va întâlni în optimi la Adelaide
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
De la bulgarii care investesc în aur, la cei care văd în noul euro chipul Satanei, trecerea la moneda unică aduce provocări

stirileprotv De la bulgarii care investesc în aur, la cei care văd în noul euro chipul Satanei, trecerea la moneda unică aduce provocări

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Cum explică inițiatorul legii privind prostituția necesitatea acestui proiect: ”Ne dorim să protejăm sănătatea publică”

stirileprotv Cum explică inițiatorul legii privind prostituția necesitatea acestui proiect: ”Ne dorim să protejăm sănătatea publică”

Un bărbat a încercat să-și urce în avion soția decedată, pe aeroportul din Tenerife. Femeia se afla într-un scaun cu rotile

stirileprotv Un bărbat a încercat să-și urce în avion soția decedată, pe aeroportul din Tenerife. Femeia se afla într-un scaun cu rotile

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!