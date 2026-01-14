GALERIE FOTO Jaqueline Cristian „a desființat” un fost număr 8 mondial și a avansat în sferturile turneului WTA 500 de la Adelaide

Jaqueline Cristian „a desființat” un fost număr 8 mondial și a avansat în sferturile turneului WTA 500 de la Adelaide Tenis
Marcu Czentye
A doua victorie extraordinară la rând pentru Jaqueline Cristian, în turneul de la Adelaide.

Jaqueline CristianWTA AdelaideTenis WTAdaria kasatkina
Săptămână pregătitoare de Australian Open excelentă pentru Jaqueline Cristian, care a ajuns în faza ultimelor opt jucătoare a întrecerii WTA 500 de la Adelaide.

După ce a învins-o pe Ekaterina Alexandrova, număr 11 mondial, scor 6-4, 6-4, sportiva din România a depășit-o pe Daria Kasatkina cu un scor și mai convingător. Fostul număr 8 WTA care joacă acum sub steagul Australiei s-a înclinat în fața româncei Jaqueline Cristian, după 92 de minute de joc, scor 6-4, 6-0.

Jaqueline Cristian, 6-4, 6-0 contra Dariei Kasatkina, în optimile turneului de la Adelaide

Nu mai puțin de cinci break-uri a reușit Jaqueline Cristian doar în primul set, manșă în care și-a pierdut la rândul ei serviciul de patru ori, dar superioritatea înregistrată și la aspectele negative i-a oferit încrederea de a pluti în setul secund.

Într-o manșă doi cu game-uri lungi, dar câștigate la rând de Jaqueline Cristian, românca a căpătat încredere uriașă înaintea duelului cu Kimberly Birrell, programat în faza sferturilor de finală joi, 15 ianuarie.

A fost prima victorie semnată de Jaqueline Cristian, în patru meciuri directe cu Daria Kasatkina, semn care deschide perspective noi pentru jucătoarea din România.

Surprinzător, conform clasamentului mondial, Jaqueline Cristian va avea, în sferturi, un meci mai ușor decât cele cu Alexandrova și Kasatkina, urmând să întâlnească ocupanta locului 107. Birrell (27 de ani) va fi susținută însă de compatrioții din tribune și va aborda meciul mai odihnită, ajungând în sferturile de finală în urma unui abandon al cehoaicei Marketa Vondrousova.

Jaqueline Cristian, meci care se anunță mai ușor, pe hârtie, în sferturile de la Adelaide

Jaqueline Cristian va juca joi, 15 ianuarie, după ora 01:30, împotriva australiencei Kimberly Birrell.

Dacă va reuși să treacă de sportiva de la antipozi, jucătoarea din țara noastră ar avea parte de un meci dificil în semifinale, contra învingătoarei din meciul Madison Keys - Victoria Mboko; Keys a câștigat Openul Australiei, în 2025, pe când Mboko a surprins pe toată lumea în Openul Canadei, pe care l-a câștigat la doar 18 ani.

Jaqueline Cristian

  • Jaqueline cristian australia 2026 ianuarie
