Reacția lui Tsitsipas, după ce Djokovic a uitat că l-a bătut în finala Roland Garros 2021

Novak Djokovic a comis eroarea de a nu-și aminti numele oponentului învins în finala turneului de la Roland Garros, ediția 2021.

După calificarea în sferturile de finală ale Openului Australian 2023, tenismenul sârb a făcut o declarație potrivit căreia transmitea că nu și-l amintește pe Stefanos Tsitsipas ajungând în vreo finală de Grand Slam, deși chiar el însuși l-a întors de la 0-2 la seturi, în ultimul act al competiției pariziene, din urmă cu doi ani.

„Tsitsipas, de exemplu, este, probabil, cel mai experimentat dintre sfertfinaliști. A jucat deja în fazele superioare ale Grand Slam-urilor, dar cred că nu a jucat nicio finală, greșesc?”, a fost gafa comisă de Novak Djokovic în conferința de presă.

„L-ai bătut la Roland Garros în finală. A fost un meci bun, ai reușit să revii,” i-a răspuns un jurnalist.

„Corect, corect. Îmi pare rău, greșeala mea,” s-a scuzat „Nole”, informează jurnalistul Giorgio Spalluto.

