„Mi-a schimbat viața total!” Experiența marcantă trăită de Gabriela Ruse, semifinalistă Australian Open 2023

Gabriela Ruse (25 de ani, 89 WTA) va urca pe locul 40 în ierarhia mondială de dublu, în urma semifinalei jucate la Australian Open, ediția 2023.

Învinsă, alături de Marta Kostyuk, de către Barbora Krejcikova și Katerina Siniakova în penultimul act, scor 6-2, 6-2, sportiva din România va părăsi Oceania pentru a se întoarce în Europa cu o atitudine înnoită asupra vieții.

Schimbarea cu care Gabriela Ruse părăsește Australia

La Melbourne, Gabriela Ruse a fost inspirată de Andy Murray, dar și de tenismenii implicați în turneele de tenis pentru jucători în scaun rulant.

„Am reușit să vorbesc cu ele și m-au impresionat foarte mult. Mă uitam la un meci al numărului 1 de la băieți și m-a bufnit plânsul. M-a emoționat foarte tare pentru că îl vedeam atât de fericit pe teren și atunci parcă ceva a făcut click pentru mine.

Mi-am dat seama că eu pot să fac efectiv orice cu viața mea și nu sunt fericită. Mi-a schimbat viața total acel moment. Fetele mi-au explicat că sunt super norocoasă, că și ele au trecut prin perioade dificile. Asta m-a făcut să îmi dau seama că tenisul e, de fapt, până la un moment dat, și că dacă intru pe teren, să fac asta cu plăcere; iar dacă nu mă mai bucur, să n-o mai fac. Sunt oameni bolnavi care și-ar dori să aibă ce am eu și nu au,” a declarat Gabriela Ruse pentru Treizecizero.

„Fiecare meci îl simt ca o recompensă a muncii mele.”

Experiența pare să o fi marcat pozitiv pe Gabriela Ruse. „Nici la antrenament nu m-am mai enervat. A fost o plăcere să simt fiecare pas făcut pe teren, faptul că pot lovi mingea. A fost un moment bun, pentru că mi-a schimbat perspectiva total. Îmi doresc să nu mai pun atâta presiune pe mine. Orice ar fi, să fiu un om echilibrat. Cu tenis, fără tenis, tot aceeași Gabriela Ruse o să fiu,” dezvăluie jucătoarea română.

Înainte de plecare, Gabriela Ruse a anunțat că părăsește Australia bucuroasă, conștientizând cât de greu este pentru o româncă să joace o semifinală de Grand Slam, în condițiile în care contextul din țară nu o propulsează natural înspre astfel de culmi sportive.

„Rămân cu bucurie în suflet că am reușit să fac semifinale de Grand Slam pentru că nu multă lume poate ajunge atât de sus într-o astfel de competiție, mai ales dintr-o țară ca a noastră, unde nu avem prea multe. Nu avem bani, nu avem condiții, nu avem nimic. Avem doar oameni foarte ambițioși, care își doresc să ajungă foarte sus, să-i vadă și pe ei lumea. Dintr-o țară mică s-au putut realiza multe.

Fiecare meci îl simt ca pe o recompensă a muncii mele. Și pe lângă tot ceea ce fac pe teren, acum am început să fac și în afara terenului pentru tenis, deci sunt tot mai multe ore dedicate tenisului, și sper să se vadă din ce în ce mai mult. Dacă nu o să se vadă, sunt ok și cu chestia asta, pentru că pot pune capul liniștită pe pernă, știind că am făcut tot ce a ținut de mine să fiu la cel mai înalt nivel,” a adăugat Gabriela Ruse pentru aceeași sursă.

Gabriela Ruse și Marta Kostyuk au bifat un sfert de finală - la Roland Garros - și o semifinală - la Australian Open, în mai puțin de un an de parteneriat în proba de dublu.

Reacția genială a lui Ion Țiriac: miliardarul a ironizat birocrația românească pe un ton actoricesc