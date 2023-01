„O rușine”, a catalogat ambasadorul Ucrainei în Australia evenimentele petrecute cu ocazia sfertului de finală disputat între sârbul Novak Djokovic și rusul Andrey Rublev, în ediția 2023 a Openului Australian.

Un spectator amplasat într-o zonă cu mai multe steaguri sârbești s-a ridicat în picioare purtând un tricou pe care era inscripționată litera „Z”, simbolul războiului declarat de Federația Rusă Ucrainei.

„Tipul acesta va fi suspendat pe viață, măcar la evenimentele din Australia, nu?”, a răspuns, contrariat, Alexandr Dolgopolov, fost tenismen ucrainean, actualmente înrolat în rezistență.

Inclusiv partenera Gabrielei Ruse, ucraineanca Marta Kostyuk s-a declarat șocată de evenimentele care au surprins forțele de ordine din Melbourne.

This guy will get banned for life, at least for all Australian events, right? @AustralianOpen https://t.co/IpP5g4q9lr