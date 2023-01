Ediția 2023 a Openului Australian a rămas fără campion en-titre în competiția masculină individuală, încă din turul secund. Rafael Nadal (36 de ani, 2 ATP) a fost eliminat de Mackenzie McDonald (27 de ani, 65 ATP), scor 6-4, 6-4, 7-5.

După încheierea meciului care i-a lăsat în lacrimi pe membrii staff-ului tenismenului iberic, Rafa Nadal s-a declarat „distrus psihic”, afirmând că nu se aștepta deloc la acest scenariu neplăcut întâmplându-se la Melbourne.

„Nu pot să spun că nu sunt distrus psihic acum, pentru că sunt. Nu știu exact care e problema. Am un istoric cu șoldul, dar trebuie să investigăm ce s-a întâmplat. M-am săturat să vorbesc despre accidentări. Înțeleg, dar am pierdut și am încercat să lupt până la capăt,” a spus Rafael Nadal, în conferința de presă organizată la câteva minute după eliminare.

Rafael Nadal a recunoscut că și-a întrebat echipa dacă ar fi bine să se retragă, în timpul meciului, însă a insistat că a ales să rămână pe teren, în mod special datorită statutului său de câștigător en-titre.

„M-am gândit să mă retrag, pentru că nu puteam să lovesc cu backhand-ul sau să alerg deloc, dar mi-am dorit să termin meciul. Mi-am întrebat echipa dacă ar fi bine să mă retrag sau nu. Sunt destul de bătrân însă încât să îmi iau singur deciziile. Nu am vrut să mă retrag, fiind campion en-titre. Am dat tot ce am avut până la final,” a adăugat Rafa Nadal, în fața jurnaliștilor prezenți la Melbourne.

Defending #AusOpen champion Rafael Nadal is out!

After suffering from injury while trailing in the second set, Nadal lost 6-4, 6-4, 7-5 to Mackenzie McDonald.

The Spaniard got a standing ovation as he left the court.pic.twitter.com/TU0q06EiA0