"Puteti sa-i spuneti sa nu se mai holbeze?" | Dialog SAVUROS intre Maria Sharapova si Grigor Dimitrov IN DIRECT la o emisiune in Australia

Maria Sharapova si Grigor Dimitrov au fost protagonistii unui moment hazliu in timpul unei emisiuni de radio.

"Se tot holbeaza aici, puteti sa-i spuneti sa nu se mai uite?," i-a intrebat Maria Sharapova pe cei doi prezentatori, dupa care Grigor Dimitrov s-a apropiat de masa lor si a primit o pereche de casti.



"Ce e cu chestia aia galbena pe tine?, l-a intrebat Maria pe Grigor.

"Iti place, nu-i asa?", i-a replicat bulgarul.

"Nu neaparat."

"Serios?"

"Nu imi place."

"Credeam ca iti place cum imi sta galbenul, dar e ok. Oamenii se schimba, inteleg."

