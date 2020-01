Simona Halep si-a aflat adversara din sferturile turneului de la Adelaide! Cu cine va juca si cand va avea loc partida

Simona Halep si-a aflat adversara din sferturile turneului de la Adelaide.

Simona Halep a eliminat-o ieri pe Ajla Tomljanovic in optmilie turneului de Adelaide, iar in optimi va da peste Aryna Sabalenka, numarul 12 WTA. Aceasta a invins-o in optimi pe Bernarda Pera, scor 7-6, 6-2. Partida dintre cele va avea loc joi, 16 ianuarie, de la ora 04:30.



Cele doua sportive s-au mai intalnit doar de doua ori pana acum, iar Simona Halep s-a impus in ambele intalniri. Ambele partide au avut loc in 2018, la Cincinnati si Shenzen.