Prietenul la nevoie se cunoaste! Fostul antrenor al Simonei Halep a dezvaluit cine a sustinut-o financiar in perioada junioratului

Fost antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai a dezvaluit cine a sustinut-o financiar in timpul copilariei pe actuala campioana de la Wimbledon.

Acesta a facut cunoscut publicitatii si dificultatile economice pe care Simona si familia Halep le-au infruntat acum 20 de ani.

"Cu Simona Halep a fost o colaborare foarte ok. A inceput pe terenurile astea, de la Centrul National de Tenis. Voia sa schimbe antrenorul, si-a luat-o pe doamna Ruzici manager la Roland Garros. Chestia asta a declansat o suparare din partea domnului Idu, care a ajutat-o cu bani mult timp, desi lumea spune ca n-a ajutat-o nimeni", a spus Firicel Tomai.

Firicel Tomai: "Simona a fost ajutata de prieteni"

"Totusi, Simona a fost ajutata de oameni, de prieteni. Domnul Idu a rupt relatia si apoi Simona a venit spre Bucuresti. Fara sponsor, fara antrenor. Tatal ei avea o fabrica de lapte cu care se descurcau si o trimiteau la concurs. Am inceput o colaborare prin care am facut un sacrificiu. Nu am fost platit doi ani de zile pentru ca nu avea de unde. Apoi a inceput sa castige niste bani si s-au mai schimbat lucrurile. Federatia a ajutat-o cu mingi, cu teren, cu pregatire, eu ca antrenor si incet-incet a inceput sa joace. Au inceput sa apara rezultatele pentru ca ea avea calitatile sa ajunga acolo, dar nu putea sa le exprime. Nu erau puse in practica, nu le materializa", a conchis fostul antrenor al Simonei Halep.