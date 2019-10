TURNEUL CAMPIOANELOR | Simona Halep nu pierde timpul: a inceput recuperearea si are fix 20 de zile pentru a fi gata pentru Shenzhen 2019

Din articol Simona Halep, in grafic pentru Turneul Campioanelor

Simona Halep incearca sa isi grabeasca revenirea in circuitul WTA.

Jucatoarea din Romania a efectuat in cursul zilei de azi cateva exercitii care i-au solicitat partea lombara.

Simona a stabilit astfel alaturi de un kinetoterapeut nivelul durerilor pe care le sufera in partea inferioara a spatelui, dureri care au inceput sa fie resimtite de Halep la turneul de la Wuhan.

Simona Halep, in grafic pentru Turneul Campioanelor

Numarul 6 WTA va mai avea 20 de zile de recuperare la dispozitie inaintea debutului Turneului Campioanelor.

Intrecerea finala de la Shenzhen va incepe in data de 27 octomrie, iar Simona ar putea fi repartizata pe programul de joc chiar din prima zi.

Turneul Campioanelor este competitia care reuneste cele mai bune opt jucatoare ale anului in circuitul de tenis feminin. Momentan, paticiparea Serenei Williams este pusa sub semnul intrebarii, intrucat americanca nu a adunat deocamdata suficiente puncte pentru calificare.

Lista jucatoarelor calificate la Turneul Campioanelor de la Shenzhen 2019, in ordinea cronologica a calificarilor



• Ashleigh Barty

• Karolina Pliskova

• Bianca Andreescu

• Simona Halep

• Naomi Osaka

Turneul Campioanelor 2019 de la Shenzhen va avea loc intre 27 octombrie si 3 noiembrie.