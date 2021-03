"Pot sa le tin piept celor mai buni jucatori jucand cu un singur sold, de ce m-as retrage?" | Triplul campion de Grand Slam, Andy Murray duce ambitia la urmatorul nivel 

Andy Murray este mai convins ca oricand sa continue sa joace tenis la nivel profesionist.

Viata de tenismen profesionist care are in spate doua operatii suferite la nivelul soldului nu e usoara. La 33 de ani, Andy Murray isi doreste enorm sa-si continue cariera sportiva pentru cat mai mult timp posibil, prioritizandu-si spiritul competitiv si ambitia de a lupta autoconservarii si evitarii durerilor.

Triplu campion de Grand Slam si actualmente numar 123 ATP, Andy Murray a bifat o victorie cu revenire senzationala in primul tur al competitiei ATP 500 din Rotterdam, trecand de olandezul Robin Haase (193 ATP), scor 2-6, 7-6, 6-3, dar a fost oprit in turul secund de Andrey Rublev (8 ATP) cu scorul de 7-5, 6-2.

"Simt ca, de fiecare data cand revin pe teren joc pentru a-mi tine in viata cariera de sportiv, pentru a justifica faptul ca pot sa continui sa joc. Realitatea ca de fiecare data cand pierd gasesc un val de comentarii dezlantuite care spun ca sunt terminat si ar trebui sa ma fi retras deja genereaza o presiune suplimentara si dubii asupra mea; dar eu joc cu un sold metalic. Credeti-ma, nu e usor. Am petrecut cateva luni dificile, a trebuit sa inving coronavirusul, iar cu toate acestea, in fiecare sesiune de antrenament raman competitiv," a declarat Andy Murray intr-o conferinta de presa organizata la turneul ATP 500 de la Rotterdam, noteaza Punto de break.

"De ce m-as retrage cand, cu un singur sold pot sa le tin piept celor mai buni jucatori? Singurul lucru de care am nevoie e sa fiu sanatos pentru o perioada pentru a putea intra in cea mai buna forma fizica posibila. Tenisul meu nu a disparut, puteti sa ii intrebati pe cei care s-au antrenat cu mine recent," a adaugat fostul lider ATP.

Andy Murray este singurul tenismen din istorie care a reusit sa isi apere medalia de aur olimpica in proba individuala. La Londra 2012, Murray l-a invins pe elvetianul Roger Federer in minimum de seturi, 6-2, 6-1, 6-4, iar la Rio de Janeiro 2016 scotianul a trecut de argentinianul Juan Martin del Potro, scor 7-5, 4-6, 6-2, 7-5.