La 25 de ani, Jaqueline Cristian (75 WTA) a obținut cele mai mari victorii din istoricul său în echipa națională de tenis feminin a României.

Sportiva din țara noastră s-a impus în meciul de simplu cu Lesia Tsurenko, revenind scor 6-4, 6-4, după un prim set cedat după doar două game-uri apropiate.

Jaqueline Cristian's on-court interview after defeating Lesia Tsurenko to send this tie to a deciding doubles match!#BJKCup | #HaiRomania | #TeamRomania pic.twitter.com/J3Jbj3rmSM