Manchester City scapă de retrogradare, dar nu se bucură! Sancțiunea istorică pentru Premier League

Manchester City scapă de retrogradare, dar nu se bucură! Sancțiunea istorică pentru Premier League Premier League
SPORT.RO
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Manchester City este în așteptarea sancțiunii, după ce a fost găsită vinovată în 114 dintre cele 115 capete de acuzare, în urma unor nereguli financiare.

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Formația din Premier League nu are nicio șansă să scape fără vreo penalizare serioasă după ce a încălcat 114 nereguli financiare în Premier League.

Englezii au luat serios în calcul ca Manchester City să fie retrogradată chiar până în liga a 4-a din Anglia. 

Englezii au dezvăluit ce sancțiune va primi Manchester City 

Englezii de la Daily Mail au publicat un material în care informează că, în cazul în care va pierde apelul, Manchester City nu va fi retrogradată direct într-o ligă inferioară din Anglia. 

Pentru că o astfel de măsură ar afecta complet programul meciurilor din Premier League, din acest sezon, sancțiunile vor fi aplicate diferit.

Jurnalistul britanic Oliver Holt a dezvăluit că „cetățenii” vor primi o penalizare în clasament care să asigure că formația din Manchester va retrograda la finalul sezonului 2026/2027.

„Surse din interior îmi spun că Manchester City urmează să fie sancționată cu o depunctare masivă, care va garanta retrogradarea, dar nu va fi trimisă în League Two. Iar asta mi se pare corect”, scrie Oliver Holt pe Daily Mail.

Pe lângă depunctarea din Premier League, Manchester City ar urma să primească o depunctare serioasă și în Championship, pentru ca englezii să se asigure că vor petrece cel puțin două sezoane în eșalonul secund din Anglia. La cele două depunctări se va adăuga și o amendă foarte mare, după cum informează sursa citată mai sus.

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Cazul Manchester City: toate echipele din Premier League cer sancționarea

Pe 30 septembrie anul trecut, clubul Manchester City a fost găsit vinovat de 114 încălcări ale regulamentului financiar între 2009 şi 2018, prin încheierea unor contracte ”fictive” cu anumiţi parteneri comerciali în cadrul unui ”sistem de finanţare deghizat” menit să umfle artificial veniturile clubului cu 830 de milioane de lire sterline (982 de milioane de euro).

De atunci, numeroase voci, printre care şi ale mai multor foşti jucători, cer sancţiuni exemplare împotriva echipei Citizens, precum retragerea mai multor titluri câştigate în acea perioadă.

Mai nou, cluburile din Premier League se tem de faptul că Manchester City ar putea scăpa de sancțiunile aspre, deși la nivel teoretic se ia în calcul și retrogradarea clubului.

O sursă a declarat pentru publicația The Telegraph: ”Se vorbește printre cluburi că nimeni nu vede cum se va rezolva situația în acest sezon. Aceasta este o problemă uriașă, pentru că nimeni nu știe sigur pentru ce joacă și dacă pozițiile finale vor rămâne sau nu așa.

Se pare că City nu își asumă nicio vină. Logic, te-ai gândi că, după ce au fost găsiți vinovați de atâtea acuzații, ar căuta un fel de înțelegere, dar acest lucru nu pare posibil în acest moment.

Toată lumea așteaptă doar pedeapsa, iar asta nu este bine nici pentru Premier League, nici pentru cluburi.”

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