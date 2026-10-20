Manchester City scapă de retrogradare, dar nu se bucură! Sancțiunea istorică pentru Premier League

Formația din Premier League nu are nicio șansă să scape fără vreo penalizare serioasă după ce a încălcat 114 nereguli financiare în Premier League.

Englezii au luat serios în calcul ca Manchester City să fie retrogradată chiar până în liga a 4-a din Anglia.

Englezii au dezvăluit ce sancțiune va primi Manchester City

Englezii de la Daily Mail au publicat un material în care informează că, în cazul în care va pierde apelul, Manchester City nu va fi retrogradată direct într-o ligă inferioară din Anglia.

Pentru că o astfel de măsură ar afecta complet programul meciurilor din Premier League, din acest sezon, sancțiunile vor fi aplicate diferit.

Jurnalistul britanic Oliver Holt a dezvăluit că „cetățenii” vor primi o penalizare în clasament care să asigure că formația din Manchester va retrograda la finalul sezonului 2026/2027.

„Surse din interior îmi spun că Manchester City urmează să fie sancționată cu o depunctare masivă, care va garanta retrogradarea, dar nu va fi trimisă în League Two. Iar asta mi se pare corect”, scrie Oliver Holt pe Daily Mail.

Pe lângă depunctarea din Premier League, Manchester City ar urma să primească o depunctare serioasă și în Championship, pentru ca englezii să se asigure că vor petrece cel puțin două sezoane în eșalonul secund din Anglia. La cele două depunctări se va adăuga și o amendă foarte mare, după cum informează sursa citată mai sus.