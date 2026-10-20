GALERIE FOTO „Atmosferă depresivă”. Gabriela Ruse a punctat marea problemă a relației pe care o are cu numărul 52 ATP, Nuno Borges

„Atmosferă depresivă”. Gabriela Ruse a punctat marea problemă a relației pe care o are cu numărul 52 ATP, Nuno Borges Tenis
Alexandru Hațieganu
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Gabriela Ruse dezvăluie partea negativă a unei relații între doi tenismeni profesioniști.

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Accidentată, dar, în continuare în top 60 mondial, Gabriela Ruse (28 de ani) s-a întors din China, unde a pierdut în calificările turneului WTA 1000 de la Wuhan, prin abandon, în fața Yuliei Putintseva.

Revenită la București, a doua jucătoare de tenis a țării, în clasamentul mondial, a vorbit despre minusul relației amoroase pe care o are cu portughezul Nuno Borges, clasat pe locul 52 în ierarhia lumii.

Gabriela Ruse, cucerită de viața trăită alături de un coleg din ATP: „Simt o susținere cum nu am simțit în viața mea.”

Fost număr 30 ATP, Borges s-a acomodat cu România, țară pe care o va frecventa tot mai des, anunță Ruse, care are în plan să învețe să gătească mâncare românească pentru noul partener.

Întrebată cum se simte o relație cu un tenismen profesionist, Gabriela Ruse a replicat, pentru Digisport: „Interesant. Diferit. Îmi place! Nu știu. Nu m-am gândit niciodată că o să am o relație cu un tenismen. Ce să vă zic? Îmi place foarte mult. Simt o susținere cum nu am simțit în viața mea.

„Când pierdem amândoi, atmosfera din cameră e depresivă”.

E dificil când pierdem amândoi. E depresivă atmosfera în cameră. Ne înțelegem. Mă bucur că mă înțelege. E dificil că acum văd tenisul și dintr-o altă perspectivă, dintr-o perspectivă mult mai grea,” s-a exprimat Gabriela Ruse, înainte de a veni cu o rugăminte, în direct: „Vă rog să nu îmi puneți microfoane când sunt în lojă la meciurile lui. Iertați toate cuvintele pe care le spun,” a fost remarca amuzantă a Gabrielei Ruse.

Portughezului Nuno Borges îi place în România, a mai punctat Gabriela Ruse. „E îndrăgostit de mâncarea noastră. Acum trebuie să învăț să gătesc. Trebuie să căutăm și un sparring partner pentru el, când vine aici. Le organizăm pe toate,” a completat jucătoarea din București.

Gabriela Ruse

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Gabriela Ruse, loc 60 în clasamentul mondial: 2026, anul declicului împotriva jucătoarelor mari

În 2026, Gabriela Ruse a jucat semifinală de turneu WTA 500, la Bad Homburg, împotriva cehoaicei Karolina Muchova.

Ruse a învins în acest sezon jucătoare ca Jelena Ostapenko, Katie Boulter, Dayana Yastremska, Magda Linette, Eva Lys, Linda Noskova, Anna Kalinskaya, Elise Mertens, Taylor Townsend, Shuai Zhang sau Emma Navarro, demonstrând că nu mai are emoții atunci când vine vorba despre dueluri cu jucătoarele care au experiență în top 50 mondial.

În 2026, Gabriela Ruse a strâns 26 de victorii și a suferit 23 de meciuri, până în prezent.

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