În ciuda zvonurilor cu privire la plecarea sa de la Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi (62 de ani) pregătește acum următoarea partidă din campionat, împotriva celor de la Corvinul Hunedoara, chiar dacă este în continuare supărat după egalul cu FC Argeș (2-2).

Cristiano Bergodi pregătește următoarea partidă din campionat

Din informațiile obținute de PRO TV și Sport.ro, sunt șanse mici să existe schimbări la echipă cel puțin până la meciul cu Corvinul Hunedoara de vineri.

Dacă Bergodi va decide să plece de la U Cluj, conducerea ar avea deja primul nume de înlocuitor pentru banca tehnică. Mirel Rădoi (45 de ani) ar fi gata să preia echipa în următoarea pauză competițională pentru meciurile echipelor naționale.

În cazul în care italianul va pleca de la echipă după meciul de la Hunedoara, atunci sunt șanse bune ca ”studenții” să atace meciurile cu FCSB și Csikszereda cu un ”interimar” pe banca tehnică.

Cristiano Bergodi nu s-a prezentat la flash-interviu după egalul cu FC Argeș

Italianului i s-a făcut rău, iar la flash-interviu i-a luat locul Eugeniu Cebotaru. Secundul lui Cristiano Bergodi și-a prezentat scuzele, însă forma slabă a echipei a dus la o stare de tristețe și astfel că antrenorul principal a preferat să nu se prezinte în fața jurnaliștilor. Totodată, Cebotaru a recunoscut că sunt probleme în cadrul echipei.

„Vreau să transmit scuze că Cristiano Bergodi nu este prezent la interviu, chiar nu se simte bine. Se simte puțin așa mai rău. Evident, s-a acumulat puțină tristețe pentru că le-a transmis băieților că un alt rezultat decât victoria ar fi un eșec.

De aici vine această supărare, chiar ne-am dorit azi. Am avut șansa să urcăm în clasament, dorința a fost mare, dar rezultatul este dezamăgitor pentru noi”, a spus Cebotaru, la flash-interviu.