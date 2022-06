Ons Jabeur (27 de ani, 4 WTA) a trecut în semifinalele turneului WTA 500 de la Berlin, în urma unei victorii în trei seturi contra bielorusei Aliaksandra Sasnovich (38 WTA), scor 6-7 (3), 6-2, 6-2.

Dincolo de revenirea impresionantă, sportiva din Tunisia a reușit punctul săptămânii în circuitul WTA, combinând tweener-ul cu un joc la fileu care-i dovedește încă o dată dibăcia tehnică.

