Marcu Czentye
Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) a primit o lecție de tenis, în Turneul Campioanelor.

Iga Swiatek a pierdut rușinos meciul cu Elena Rybakina, desfășurat în etapa a doua a fazei grupelor Turneului Campioanelor.

A doua jucătoare a lumii a cedat, după un prim set câștigat cu 6-3. Rybakina s-a redresat într-un mod autoritar, câștigând cu 6-1, 6-0 seturile doi și trei, în doar o oră de joc chinuitoare pentru sportiva poloneză.

Iga Swiatek a pierdut în fața Elenei Rybakina cu 6-1, 6-0, după un prim set adjudecat cu 6-3

Deși, în ultimii ani, Iga Swiatek a fost jucătoarea care obișnuia să administreze scoruri de 6-0 în seturi decisive, acum a sosit rândul ca Elena Rybakina să reușească această performanță.

La fel ca în semifinalele turneului de la Roland Garros, în care a fost depășită de Aryna Sabalenka la zero, în manșa finală, Iga Swiatek a capitulat din nou pe una dintre cele mai mari scene din lumea tenisului.

În ultima etapă a grupelor, pentru a reuși calificarea în careul de ași, Iga Swiatek are nevoie de victoria în detrimentul Amandei Anisimova, jucătoarea împotriva căreia a reușit să nu piardă nici măcar un game, în finala turneului de la Wimbledon.

Iga Swiatek

  • Iga swiatek infrangere tc 2025
Iga Swiatek, peste șaizeci de victorii în 2025

Pentru al patrulea an consecutiv, Iga Swiatek a reușit să câștige peste șaizeci de meciuri oficiale, în circuitul WTA.

Înaintea ultimului meci din grupele Turneului Campioanelor, care ar putea deveni și ultimul jucat de Swiatek, la Riad, poloneza are un procentaj de 79% în ce privește raportul dintre meciurile câștigate și numărul total de meciuri disputate: 62 din 78.

Elena Rybakina

  • Elena rybakina riad wta finals 2025
