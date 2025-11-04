Iga Swiatek a pierdut rușinos meciul cu Elena Rybakina, desfășurat în etapa a doua a fazei grupelor Turneului Campioanelor.

A doua jucătoare a lumii a cedat, după un prim set câștigat cu 6-3. Rybakina s-a redresat într-un mod autoritar, câștigând cu 6-1, 6-0 seturile doi și trei, în doar o oră de joc chinuitoare pentru sportiva poloneză.

Iga Swiatek a pierdut în fața Elenei Rybakina cu 6-1, 6-0, după un prim set adjudecat cu 6-3

Deși, în ultimii ani, Iga Swiatek a fost jucătoarea care obișnuia să administreze scoruri de 6-0 în seturi decisive, acum a sosit rândul ca Elena Rybakina să reușească această performanță.

La fel ca în semifinalele turneului de la Roland Garros, în care a fost depășită de Aryna Sabalenka la zero, în manșa finală, Iga Swiatek a capitulat din nou pe una dintre cele mai mari scene din lumea tenisului.

În ultima etapă a grupelor, pentru a reuși calificarea în careul de ași, Iga Swiatek are nevoie de victoria în detrimentul Amandei Anisimova, jucătoarea împotriva căreia a reușit să nu piardă nici măcar un game, în finala turneului de la Wimbledon.

