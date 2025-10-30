Desfășurat pentru al doilea an consecutiv în capitala Arabiei Saudite, Riad, Turneul Campioanelor oferă premii generoase celor mai bune opt jucătoare ale sezonului.

În 2025, arabii au corectat recordul premiului total al acestei competiții, care a atins borna de $15,5 milioane, dintre care $12,4 sunt alocate probei individuale.

Simpla participare la Turneul Campioanelor, răsplătită cu $340,000

Calificarea la Turneul Campioanelor le asigură jucătoarelor peste o treime de milion de dolari americani, iar o singură victorie obținută în faza grupelor, un bonus de $355,000.

În improbabilul scenariu în care o sportivă ar reuși performanța de a lega trei succese în faza grupelor iar, ulterior, ar termina competiția neînvinsă, aceasta ar urma să primească un premiu colosal, de $5,23 milioane.

Premiile puse în joc la Riad, în 2025