Aryna Sabalenka și Iga Swiatek sunt favoritele principale ale ediției 2025 a Turneului Campioanelor.

Desfășurat pentru al doilea an consecutiv în capitala Arabiei Saudite, Riad, Turneul Campioanelor oferă premii generoase celor mai bune opt jucătoare ale sezonului.

În 2025, arabii au corectat recordul premiului total al acestei competiții, care a atins borna de $15,5 milioane, dintre care $12,4 sunt alocate probei individuale.

Simpla participare la Turneul Campioanelor, răsplătită cu $340,000

Calificarea la Turneul Campioanelor le asigură jucătoarelor peste o treime de milion de dolari americani, iar o singură victorie obținută în faza grupelor, un bonus de $355,000.

În improbabilul scenariu în care o sportivă ar reuși performanța de a lega trei succese în faza grupelor iar, ulterior, ar termina competiția neînvinsă, aceasta ar urma să primească un premiu colosal, de $5,23 milioane.

Premiile puse în joc la Riad, în 2025

  • Campioană neînvinsă: $5,23 milioane
  • Campioană: $2,54 milioane
  • Finalistă: $1,29 milioane
  • Participantă: $340,000

Aryna Sabalenka și Iga Swiatek au depășit-o deja pe Simona Halep

În clasamentul financiar al tuturor timpurilor, care măsoară premiile adjudecate în circuitul WTA, jucătoarele momentului au devansat-o deja pe Simona Halep.

Cu peste două milioane câștigate mai mult decât Halep, Sabalenka o va depăși, în urma Turneului Campioanelor, și pe Venus Williams, iar lupta pentru locul secund va fi deschisă între bielorusă și poloneză.

În fruntea clasamentului istoric rămâne Serena Williams, detașat. Americanca a încasat peste 94 de milioane de dolari din tenis, pe când Iga Swiatek și Aryna Sabalenka au obținut, până în prezent, mai puțin de jumătate.

Componența grupelor Turneului Campioanelor, ediția 2025

Grupa Stefanie Graf

  • Aryna Sabalenka
  • Cori Gauff
  • Jessica Pegula
  • Jasmine Paolini

Grupa Serena Williams

  • Iga Swiatek
  • Amanda Anisimova
  • Elena Rybakina
  • Madison Keys

