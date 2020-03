Rezultate exceptionale pentru noua generatie a tenisului romanesc in circuitul WTA: Jaqueline Cristian si Irina Bara au reusit victorii notabile in primul tur al turneului de la Lyon, invingandu-le pe austriaca Priscilla Hon, respectiv unguroaica Timea Babos.

In primul meci al zilei, Irina Bara (24 de ani, 168 WTA) a invins-o pe Timea Babos (numar 4 WTA in proba de dublu), scor 6-3, 6-7, 6-4, dupa un meci-maraton care a durat 164 de minute.

It was a fight today for Irina, she won the 1st set and then got a 5-3 lead in the 2nd. But Babos fought back and won the 2nd in a tiebreak. Irina kept fighting and was able to get the hard-fought win. Irina Bara defeated Timea Babos 6-3, 6-7, 6-4.#WTALyon pic.twitter.com/00XO94KWag