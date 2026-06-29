Mijlocașul defensiv al echipei naționale s-a aflat pe lista celor de la Sevilla, dar instabilitatea din cadrul clubului din La Liga a făcut ca mutarea să pice.

Marius Marin a ajuns pe lista celor de la Sampdoria

Se pare însă că Marin nu duce lipsă de oferte. Fotbalistul s-ar afla pe lista celor de la Sampdoria, în Serie B, unde ar fi foarte apreciat de către antrenorul Bernardo Corradi.

”Profilul lui Marin este foarte interesant, deoarece îmbină experiența, cunoașterea campionatului Serie B și capacitatea de a influența jocul în ambele faze. El nu este doar un mijlocaș defensiv, ci un fotbalist capabil să aducă ordine, agresivitate și intensitate la mijlocul terenului.

Aceste calități s-ar putea potrivi foarte bine cu viziunea tactică a lui Bernardo Corradi, care își dorește jucători de încredere, pregătiți să facă față unui sezon lung și solicitant.

În planurile lui Sampdoria pentru viitorul sezon, sub comanda lui Bernardo Corradi, Marius Marin ar putea avea un rol central. Capacitatea sa de a proteja defensiva, de a recupera mingi și de a contribui la construcția jocului îl transformă într-un atu important pentru o echipă care are nevoie să-și recapete constanța în evoluții și rezultate.

Corradi l-ar putea vedea ca pe un mijlocaș capabil să ofere echilibru echipei, dar și să-și asume responsabilitatea și să iasă în evidență în momentele-cheie ale partidelor”, au scris cei de la sampnews24.com.

Rămâne, însă, de văzut unde va ajunge Marius Marin din această vară, având în vedere că pe urmele mijlocașului român se află și Palermo, acolo unde ar ajunge sub comanda fostului său antrenor, Filippo Inzaghi.