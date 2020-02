Adi Petre a venit in Romania alaturi de o bomba sexy! Cine este modelul care le va face concurenta iubitelor lui Man, Coman si Tanase! GALERIE FOTO

Vezi aici o galerie foto cu super-modelul alaturi de care traieste Adi Petre.

Adrian Petre a venit in tara pentru a semna contractul cu FCSB. Ajuns in 2017 la Esbjerg de la UTA Arad, romanul in varsta de 22 de ani s-a inteles cu FCSB si va juca pentru ros-albastri pentru urmatorul sezon si jumatate. Conform surselor www.sport.ro, Petre va incasa pentru inceput 15.000 de euro lunar, devenind astfel unul dintre cei mai bine platiti fotbalisti ai FCSB.

Adrian Petre are o frumoasa poveste de dragoste cu Bianca Tirsin un model din Arad care a castigat o multime de concursuri de Miss. Aceasta este prezenta la toate meciurile lui Adi Petre si nu rateaza ocazia de a posta pe retelele de socializare poze care strang o multime de aprecieri.

