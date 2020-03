Cea mai buna clasare a carierei in WTA pentru o romanca din prima suta mondiala! | Ce locuri ocupa Simona Halep si Sorana Cirstea

Din articol Patricia Tig, pe culmile succesului in WTA

Romania are in continuare patru jucatoare clasate in top 100 WTA.

Simona Halep se afla la 2641 de puncte in spatele liderului mondial, Ashleigh Barty, dar ramane pe locul al doilea la un avantaj confortabil in fata Karolinei Pliskova, anume 871 de unitati.

La varful ierarhiei WTA nu au fost schimbari notabile in ultima saptamana, singura permutare inregistrandu-se intre Belinda Bencic si Serena Williams, care au facut rocada intre locurile 8-9.

Patricia Tig, pe culmile succesului in WTA



Romania se bucura in continuare de patru prezente in prima suta a lumii, dar tenisul romanesc are o promisiune pentru anul 2020, Patricia Maria Tig, care a urcat astazi pe locul 80, cel mai inalt ocupat vreodata in cariera sa de pana in prezent.

In clasamentul live si datorita prezentei in turneul WTA de la Lyon, Jaqueline Cristian este jucatoarea cu cel mai impresionant progres, ocupand momentan locul 162 si apropiindu-se vertiginos de top 150 WTA.

Top 10 romance in clasamentul WTA, actualizat luni, 2 martie 2020



2. Simona Halep, 6076 de puncte

(-2) 74. Sorana Cirstea, 820 de puncte

(+1) 80. Patricia Tig, 759 de puncte

(-2) 90. Ana Bogdan, 710 puncte

104. Irina Begu, 629 de puncte

(-5) 117. Mihaela Buzarnescu, 558 de puncte

(-2) 133. Monica Niculescu, 470 de puncte

(-5) 168. Irina Bara, 357 de puncte

(-2) 170. Gabriela Ruse, 351 de puncte

174. Jaqueline Cristian, 341 de puncte