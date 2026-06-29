Andrei Rațiu, titular de bază la Rayo Vallecano, vine după un sezon de excepție. Fundașul lateral a strâns 50 de meciuri pentru spanioli, a înscris un gol și a livrat patru pase decisive.

Cifrele sale au atras atenția „coloșilor” din Europa și, pe lângă interesul de la Liverpool (DETALII AICI), se pare că și nume grele precum Napoli și Bayer Leverkusen ar fi interesate de serviciile sale, informează MARCA.

Andrei Rațiu, dorit de Napoli și Bayer Leverkusen

”Rămâne Rayo fără fundași laterali? Au fost esențiali pentru Rayo într-un sezon magnific. S-au apărat la fel de bine cum au băgat frică în defensivele adverse când au urcat în atac. Așa cum se întâmplă adesea la echipele mai mici care au un sezon de vis, șansele să-și piardă cei mai buni jucători cresc substanțial.

Atât Andrei Rațiu, cât și Pep Chavarria au contracte cu echipa din Madrid până în 2030. Totuși, echipe europene ambițioase au pus ochii pe ei. În cazul spaniolului, este Chelsea, echipa lui Xabi Alonso.

În cazul românului, Napoli, echipa lui Max Allegri, și Bayer Leverkusen, preluată de Carles Martinez, care a fost dorit și de Rayo.

Ambii și-au prelungit contractele anul trecut și au primit măriri de salarii, dar, după plecarea lui Inigo de pe banca tehnică, totul este incert la Rayo în această perioadă”, au scris spaniolii.

Rayo Vallecano nu este dispusă să renunțe ușor la Andrei Rațiu. Conducerea spaniolilor solicită achitarea integrală a clauzei de reziliere, stabilită la 25 de milioane de euro, după cum Sport.ro v-a arătat aici.

Alături de madrileni, Rațiu a căpătat experiență europeana și s-a calificat în finala UEFA Conference League, pierdută cu scorul de 1-0 în fața englezilor de la Crystal Palace. Jean-Philippe Mateta a fost autorul unicului gol, iar românul a fost titular și intergralist.