"Nu mi s-a mai intamplat niciodata asa ceva!" Moment incredibil la US Open: s-a DEZBRACAT in timpul meciului!

Alize Cornet, locul 31 WTA, a fost protagonista unui episod foarte controversat la US Open 2018.

In cea de-a doua zi de concurs la Flushing Meadows, temperaturile au atins valori uriase, astfel ca jucatorii au fost nevoiti sa ia pauze de cate 10 minute intre seturi. In timpul meciului din primul tur de la Flushing Meadows, pe care-l disputa impotriva suedezei Johanna Larsson, Alize Cornet a mers la vestiar in pauza dintre seturi, iar cand s-a intors pe teren, frantuzoaica a realizat ca isi luase tricoul pe dos si s-a schimbat chiar pe teren, ramanand doar in bustiera.

Arbitrul de scaun a intervenit imediat si a anuntat ca Alize Cornet primeste un avertisment pentru ca a incalcat codul de conduita si s-a dezbracat pe teren. Frantuzoaica a ramas neclintita si nu a inteles motivul pentru care a fost pedepsita. "A fost un cosmar! Sper sa nu mi se mai intample niciodata asa ceva", a spus Cornet la finalul meciului.

Mai multe colege de breasla au sarit in apararea frantuzoaicei. "Este ridicol ce au facut!", a scris Casey Dellacqua pe contul de Twitter. De asemenea, Bethanie Mattek Sands a transmis ca decizia luata este "penibila".

La final, Conet a fost invinsa cu scorul de 4-6 6-3 6-2.