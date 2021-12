Nu e Grinch, dar a furat liniștea Crăciunului! „Facem nebunii!” Ipostaza sexi în care s-a pozat Andreea Prisăcariu 

Sărbătoarea Crăciunului nu cunoaște limite în formele în care este celebrată. Una dintre surprizele plăcute ale tenisului românesc în 2021, Andreea Prisăcariu a ales o manieră aparte prin care să consemneze caracterul special al acestei zile.

Sportiva legitimată la CS Dinamo București s-a pozat într-o ținută provocatoare, transmițându-le urmăritorilor săi că îi iubește și că le oferă lor momentul prezent.

„Suntem creați din clipe, așadar vă ofer clipa mea vouă. Crăciun fericit, dragilor!”, a scris Andreea Prisăcariu pe Instagram, în descrierea unor imagini în care se prezintă deschizându-și cadoul primit de Crăciun.

La finalul anului 2020, dinamovista Andreea Prisăcariu era clasată pe locul 688 în clasamentul WTA, iar finalul sezonului 2021 o surprinde clasată pe locul 334 mondial. Viteza progresului face plauzibilă îndeplinirea obiectivului său pentru anul 2022, anume urcarea în top 200 WTA, zonă din care ar putea face pasul către calificările turneelor de mare șlem.

La finalul anului 2020, dinamovista Andreea Prisăcariu era clasată pe locul 688 în clasamentul WTA, iar finalul sezonului 2021 o surprinde clasată pe locul 334 mondial. Viteza progresului face plauzibilă îndeplinirea obiectivului său pentru anul 2022, anume urcarea în top 200 WTA, zonă din care ar putea face pasul către calificările turneelor de mare șlem.

„Vreau să vă urez sărbători fericite și un Crăciun fericit! Vă doresc tuturor bucurie, iubire, pace, succes și, pentru cine are nevoie, bani, de ce nu? Abia aștept să vă am alături în următorii ani,” a spus Andreea Prisăcariu într-un Instastory.

Andreea Prisăcariu sărbătorește Crăciunul alături de bunica sa, care a anunțat că nepoata sa nu va fi în preajmă de Revelion, întrucât va juca un turneu de tenis. „Facem nebunii!”, a spus în glumă bunica Andreei Prisăcariu, bucurându-se de prezența nepoatei sale de sărbătoarea Crăciunului.

We are made of moments. So I'm giving my moment to you. Merry Christmas, my loved ones! ♥️ pic.twitter.com/j3AqiiyHa8