Andreea Prisăcariu, extravagantă pe Twitter: „Îmi știu valoarea și, de acum încolo, mă voi comporta în consecință!”

Andreea Prisăcariu a început anul 2021 în afara top 500 WTA și îl termină pe locul 338. Mentalitatea de creștere adoptată de sportiva legitimată la Dinamo București transpare și în mesajele publicate pe Twitter.

„Nu știu cine are nevoie să audă asta, dar e în regulă să-i dai la o parte pe oamenii care au uitat că sănătatea ta mintală contează. Vă iubesc pe toți!”, a scris Prisăcariu, lăsând de înțeles că prioritizează sănătatea sa mintală în fața unor prietenii superficiale.

This chapter of my life is called: knowing my worth and acting accordingly. ???? pic.twitter.com/z6yjtQSuj3