"Ești o bombă, prietenul meu!". Mesajul transmis de Andreea Prisăcariu lui Kylian Mbappe, de ziua lui 

Kylian Mbappe împlinește astăzi 23 de ani, iar jucătoarea de tenis din România nu a ratat ocazia de a-i transmite un mesaj acestuia prin intermediul unei postări pe contul de Twitter.

"La mulți ani celor mai rapide picioare pe care le-am văzut vreodată! Ești o bombă, prietenul meu!", a scris aceasta pe Twitter, la o fotografie cu starul de la PSG.

Suporterii prezenți la Mioveni nu au putut trece peste eșec, având în vedere că, în minutul 90+2, Dinamo conducea cu 1-0! Sorescu a fost dezbrăcat de fani, iar tricoul său a fost aruncat, apoi, pe jos, gest criticat de vocile importante din fotbalul românesc.

Andreea Prisăcariu, poreclită ”rebela tenisului românesc”, legitimată la clubul Dinamo, a postat o fotografie pe contul ei de Instagram cu Deian Sorescu, alături de un mesaj de susținere: ”Alături de tine”.

Happy Birthday to the fastest legs I've ever seen ???? Tu es une bombe, mon ami ???? @KMbappe pic.twitter.com/VnJ43HoNGC