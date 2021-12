Fostul Balon de Aur, Luka Modric, amuzat copios de ieșirile nervoase ale lui Novak Djokovic de la Cupa Davis

„E incredibil să joc trei finale de Cupa Davis în cinci ani,” a declarat Marin Cilic, care nu a reușit nici de această dată să îl învingă pe Novak Djokovic, dar Croația a reușit calificarea în ultimul act al competiției, trecând de selecționata Serbiei, 2-1.

După ce l-a învins, scor 6-4, 6-2 pe Marin Cilic, pentru a restabili egalitatea în confruntarea Croația vs. Serbia, Novak Djokovic și-a pierdut cumpătul în setul secund al partidei decisive de dublu.

La scorul de 7-5, 3-1 pentru Nikola Mektic și Mate Pavic, Novak Djokovic a lovit cu piciorul geanta cu rachete, împingând-o imediat înspre banca de odihnă. Căpitanul echipei, Viktor Troicki i-a dat, la rândul său, o mână de ajutor, totul petrecându-se sub privirile fostului Balon de Aur, Luka Modric.

Djokovic kicking his bag and Luka Modric laughing about it #DavisCupFinals pic.twitter.com/qteABdJIsL — Tennis GIFs ???????? (@tennis_gifs) December 3, 2021

Surprins de camerele de filmat zâmbind, imediat după acest moment, s-a speculat că mijlocașul clubului de fotbal Real Madrid ar fi fost amuzat de reacția nervoasă a lui Novak Djokovic, care a simțit, pe bună dreptate, pierderea șanselor de a semna victoria în meciul decisiv.

În finala Cupei Davis, Croația așteaptă replica învingătoarei duelului dintre Germania și Federația Rusă.

Ce a declarat Novak Djokovic după finalul confruntării



„Sezonul s-a încheiat și nu regret nimic din ce am făcut în acest an. Am dat tot ce am avut mai bun când am concurat. Să joc pentru țara mea are o însemnătate aparte, dar, din păcate, nu ne-am putut califica. E crud să câștigi fiecare meci la simplu și să nu mergi mai departe, dar acesta este sportul.

Ce fac acum e să iau lecții din aceste înfrângeri. Chiar dacă mă doare tare, dezamăgirile acestea mă întăresc și mă ajută să cresc, atât ca sportiv, cât și ca persoană,” a declarat Novak Djokovic, conform Punto de break. Liderul mondial a menționat că Serbia are nevoie de o echipă de dublu perfecționată, pentru a putea visa la câștigarea Cupei Davis în 2022.