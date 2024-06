Jannik Sinner (22 de ani) va deveni primul tenismen italian din istorie care va urca pe primul loc al clasamentului ATP.

Rocada a devenit o certitudine din momentul în care Novak Djokovic (37 de ani) și-a anunțat retragerea din turneul de la Roland Garros, înainte de faza sferturilor de finală.

Vestea a apărut chiar în timpul meciului pe care Jannik Sinner l-a câștigat în detrimentul bulgarului Grigor Dimitrov, scor 6-2, 6-4, 7-6 (3).

Întrebat de fostul jucător francez, Fabrice Santoro, Jannik Sinner a lămurit cum se simte la aflarea veștii că va deveni, în premieră, lider mondial în tenis.

„Ce pot să spun? În primul rând, e visul oricărui jucător de a deveni număr unu mondial. Îmi pare rău că Novak s-a retras. Cred că e dezamăgitor pentru toată lumea, dar îi urez însănătoșire grabnică și voi încerca să nu mă gândesc prea mult la asta.

Sunt fericit că sunt în semifinală și voi încerca să joc cel mai bun tenis pe care pot să îl joc. E un moment special pentru mine și mă bucur că pot să împărtășesc acest moment cu voi,” a spus Jannik Sinner, pe terenul Arenei Philippe-Chatrier, imediat după încheierea meciului cu Grigor Dimitrov.

Familiar foes with the utmost respect for one another ????#RolandGarros pic.twitter.com/6gQpXfNBUk